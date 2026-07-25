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MLB／「保護兒子！」最強老爸左手抱嬰右手反手接球 30年球齡有用

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

巨人隊甲骨文球場（Oracle Park）今天在觀眾席上演美技接殺，一位名為歐布萊恩（Michael O’Brien）的男球迷帶著兒子進場，一手抱著嬰兒，另一手以徒手、反手接殺界外球，而這是來自30年球齡的直覺反應。

巨人、天使隊今天在二局上梅克勒（Wade Meckler）的打席，一顆界外球送到三壘側的上層看台，歐布萊恩當時左手抱著兒子，以右手反手撈到這球，附近球迷紛紛爆出驚呼聲，瞪大雙眼不敢相信眼前美技。

看到球朝自己飛來時腦海中在想什麼？歐布萊恩說：「保護我兒子，完成這記守備。」這並非他第一次接到界外球，2014年坐在本壘後方就曾接過普伊格（Yasiel Puig）打上來的球，歐布萊恩說不同的是，那次肯定不是反手接球。

他透露自己打了30年左右的棒球，能遇到這樣的時刻，而且順利接到這球，真的很開心。被進一步問到接到界外球不是兒時打球時的夢想，歐布萊恩笑說：「是啊！又或者是，世界大賽在兩出局時接到球。」

https://x.com/MLB/status/2080846713619710230

歐布萊恩 巨人 天使

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