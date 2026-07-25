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MLB／受邀紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球

中央社／ 台北25日電
中職會長蔡其昌將在紐約大都會台灣日首次海外開球，並藉機會見大聯盟高層、探訪旅美球員，推動台美棒球交流。 中央社
中職會長蔡其昌將在紐約大都會台灣日首次海外開球，並藉機會見大聯盟高層、探訪旅美球員，推動台美棒球交流。 中央社

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日將於26日舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人將擔任開球嘉賓。蔡其昌表示，這是他首次在海外開球，除了會帶上象徵中職的「歐告娃娃」，聯盟也幫他準備特製手套，要讓台灣被世界看見。

第22屆大都會台灣日將於26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，大都會隊將出戰洛杉磯道奇隊。主辦機構紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）及蔡其昌將擔任「雙主投」開球嘉賓。

擔任棒球比賽開球嘉賓，對蔡其昌來說並非新鮮事或難事，因為他曾在國內的職業、業餘賽事開球，這次受邀前往紐約大都會台灣日擔任開球嘉賓，將成為蔡其昌的海外開球處女秀，而這場比賽預計吸引超過3000名台灣人進場。

對於即將踏上花旗球場開球，蔡其昌說，他平常心，也會帶上歐告娃娃及聯盟準備的特製手套登場，要讓台灣被世界看見，也很開心可以藉此機會進行觀摩，並與僑胞、台商與球迷見面。

此外，蔡其昌預計27日搭機返台前，與大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）見面。

蔡其昌說，「我會把會長的工作一併執行完成」，如何讓台灣與美國的棒球可以更加緊密連結，這包括台美職業棒球的交流，例如大聯盟海外例行賽是否有機會在台灣舉辦，又或者與國家隊進行交流賽等。

蔡其昌表示，時間許可下，他也會訪視在美國打拚的台灣棒球選手，給他們加油打氣，例如訪美行程抵達洛杉磯後，與退役球星郭泓志邀請新生代的19歲旅美投手蘇嵐鴻一起吃飯，祝福蘇嵐鴻健康、順利，早日站上大聯盟舞台。

蔡其昌 大都會 大聯盟

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