MLB／鄧愷威中繼2局再扮轉運手！靠太空人單局灌8分奪本季第5勝

太空人隊今天客場出戰白襪隊，台灣投手鄧愷威在4局下登板，中繼2局失2分，雖一度讓球隊陷入0：5落後，但太空人在6局上一陣暴打猛灌8局大局，終場以9：5逆轉收下勝利，也讓鄧愷威收下本季第5勝。

太空人先發投手艾里蓋提（Spencer Arrighetti）今天僅投1局失3分退場，布魯柏（AJ Blubaugh）之後接手投2局無失分。

4局下鄧愷威被換上場，是他暌違5天再登板，但面對前兩名打者都投出觸身球，接著對決日籍重砲村上宗隆，球數2好2壞後，一顆93英里（約149.7公里）的四縫線速球，經ABS改判好球，讓村上宗隆吞下三振， 接著連續解決後兩名打者，沒有失分。

鄧愷威接著在5局上又對首名打者投出四壞球保送，接著被蒙哥馬利（Braden Montgomery）敲安打，一、三壘有人時發生暴投失1分，再被麥德羅斯（Chase Meidroth）揮出深遠二壘打再失1分，之後製造2次飛球出局。

鄧愷威此戰中繼2局用42球，被2支安打，有1次保送，還有2次觸身球保送，送出1次三振，失2分，最快球速達93英里（約149.7公里）。

儘管陷入0：5的落後，太空人打線進入第6局展開超狂大反攻，攻占滿壘後先靠韋德（LaMonte Wade Jr.）的安打追回1分，白襪換投後，太空人繼續棒打對手牛棚，沃克（Christian Walker）清壘二壘打將比數追成1分差，1出局後史密斯（Cam Smith）轟出超前比數的2分全壘打。

白襪單局被攻進6分後才抓到第2個出局數，太空人接著還持續猛攻，靠安打、投手犯規、故意四壞敬遠、四壞球保送攻佔滿壘，亞土維（Jose Altuve）的內野反彈球形成安打送回1分，滿壘時再獲得保送擠回分數。

太空人單局打了14個人次，揮出7支安打還有4次四死球保送，灌進8分大局，以8：5超前比數，鄧愷威再次成為「轉運手」取得勝投資格，9局上太空人再添1分，最終以5分差逆轉勝出，鄧愷威也拿下個人本季第5勝。

鄧愷威今年開季就從牛棚出發，3月30日本季初登板也是在5分落後的局面上場，中繼2.1局無失分，靠著太空人打線在6局下猛灌8分逆轉勝，鄧愷威收下他轉戰太空人隊的首勝，之後3勝則是以先發身分所拿下。