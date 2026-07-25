快訊

蔣萬安號召上凱道反毒油 藍議員接恐嚇電話「當眾槍擊2人」

NBA／詹皇在76人奪冠也不會是GOAT！ 格林：只是第四出手選擇

商標遭盜用「上凱道反毒油」 鬍鬚張要求刪文、網不領情喊：直接告

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／36歲菅野智之創歷史！連兩年雙位數勝投 ESPN：交易行情飆升

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菅野智之連兩年拿下雙位數勝投。 美聯社
菅野智之連兩年拿下雙位數勝投。 美聯社

效力洛磯隊的日本投手菅野智之在今天客場先發對釀酒人之戰寫下重要里程碑，面對強悍打線繳出5.1局失2分的優質內容，率隊以5比2贏得比賽，收下本季第10勝。

對於連3年皆吞至少100敗的洛磯隊來說，菅野智之是相隔5年再度出現的單季10勝級投手，前一位是2021年的馬奎茲（Germán Márquez）。

此外根據統計，菅野智之更成為史上第6位自大聯盟生涯初登板起，連續兩個球季都拿下雙位數勝投的日本投手，前5人分別是野茂英雄、松坂大輔、達比修有、田中將大以及前田健太。難能可貴的是，菅野智之也是唯一一位能在不同球隊達此成績的投手。

菅野智之此役用了93球投了5.1局，被擊出6支安打，失2分，送出5次三振、1次四壞球保送，戰績形成10勝4敗，防禦率為4.69。

菅野智之是在日職12年累積136勝後於2024年行使海外FA轉戰大聯盟，與金鶯隊簽下1年1300萬美元合約；菅野智之第一年賽季出賽30場，拿下10勝10敗，防禦率4.64，季後成為自由球員。

今年36歲的菅野智之最終和洛磯隊簽下1年510萬美元合約，成為洛磯隊史第6位日本選手；在這支勝率僅4成上下的弱旅陣中，菅野智之成為最穩定的先發戰力，吃下全隊第2多的局數，勝投也居全隊之冠。

另一方面，隨著大聯盟交易截止日即將到來，菅野智之持續成為交易市場上的焦點人物。

大聯盟官網指出，菅野再次完成先發投手的任務，更憑藉穩定的投球內容進一步提升了自己在交易市場上的價值。《ESPN》則將他與拿下9勝的牛棚右投森薩特拉（Antonio Senzatela）並列為洛磯隊最有可能被交易的首要人選，認為兩人將會是各隊補強投手戰力的重要目標。

相關新聞

MLB／超猛！李灝宇化身兩出局得點圈之鬼 雙安推進連9場敲安

台灣好手李灝宇化身「兩出局得點圈之鬼」，今天單場雙安，1支一壘打、1支二壘打貢獻1分打點，在老虎隊以2：1險勝皇家隊之戰再度成為關鍵人物，而李灝宇也推進連9場有安打，繼續堆疊台將紀錄。

MLB／李灝宇雙安躍上場邊訪問 越打越自在「知道自己在做什麼」

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）繳出7.1局失1分好投，台灣好手李灝宇以雙安相挺，今天老虎以2：1擊敗皇家隊賽後，李灝宇表示，碰到王牌在丟，「我們就是把打擊的工作做好、可以串聯，在打擊區知道自己當下要做什麼。」

MLB／李灝宇打得好！美球迷呼籲每天先發 「若3A再看到他是老虎失職」

台灣好手李灝宇在大聯盟逐漸站穩腳步，近期連9場敲安，且許多都是關鍵時刻，也逐漸搏得美國球迷認同，今天一戰後有人留言：「如果李灝宇再出現在3A那是球團失職」，也有人再提2023年的交易，認為是傑出的一手。

MLB／鄧愷威中繼2局再扮轉運手！靠太空人單局灌8分奪本季第5勝

太空人隊今天客場出戰白襪隊，台灣投手鄧愷威在4局下登板，中繼2局失2分，雖一度讓球隊陷入0：5落後，但太空人在6局上一陣暴打猛灌8局大局，終場以9：5逆轉收下勝利，也讓鄧愷威收下本季第5勝。

MLB／佐佐木朗希相隔62天奪勝 「減速版」更殺21球製造揮空寫新高

「減速版」佐佐木朗希今天飆出7局好投，讓大都會隊打線變成電風扇，僅被敲3安打、失1分，送出9次三振，道奇隊終場以4：2贏球，朗希收下本季第4勝，而他前一勝已是5月24日，相隔62天再奪勝投。

MLB／大谷翔平下周對水手系列賽不會登板 道奇教頭不急：10月更重要

道奇隊今起在紐約和大都會展開三連戰，大谷翔平預計會在明天再進牛棚練投，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）明確指出，不會急著讓「投手大谷」回歸，下一個系列賽會到主場對上水手隊，大谷翔平仍不會登板先發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。