MLB／36歲菅野智之創歷史！連兩年雙位數勝投 ESPN：交易行情飆升

效力洛磯隊的日本投手菅野智之在今天客場先發對釀酒人之戰寫下重要里程碑，面對強悍打線繳出5.1局失2分的優質內容，率隊以5比2贏得比賽，收下本季第10勝。

對於連3年皆吞至少100敗的洛磯隊來說，菅野智之是相隔5年再度出現的單季10勝級投手，前一位是2021年的馬奎茲（Germán Márquez）。

此外根據統計，菅野智之更成為史上第6位自大聯盟生涯初登板起，連續兩個球季都拿下雙位數勝投的日本投手，前5人分別是野茂英雄、松坂大輔、達比修有、田中將大以及前田健太。難能可貴的是，菅野智之也是唯一一位能在不同球隊達此成績的投手。

菅野智之此役用了93球投了5.1局，被擊出6支安打，失2分，送出5次三振、1次四壞球保送，戰績形成10勝4敗，防禦率為4.69。

菅野智之是在日職12年累積136勝後於2024年行使海外FA轉戰大聯盟，與金鶯隊簽下1年1300萬美元合約；菅野智之第一年賽季出賽30場，拿下10勝10敗，防禦率4.64，季後成為自由球員。

今年36歲的菅野智之最終和洛磯隊簽下1年510萬美元合約，成為洛磯隊史第6位日本選手；在這支勝率僅4成上下的弱旅陣中，菅野智之成為最穩定的先發戰力，吃下全隊第2多的局數，勝投也居全隊之冠。

另一方面，隨著大聯盟交易截止日即將到來，菅野智之持續成為交易市場上的焦點人物。

大聯盟官網指出，菅野再次完成先發投手的任務，更憑藉穩定的投球內容進一步提升了自己在交易市場上的價值。《ESPN》則將他與拿下9勝的牛棚右投森薩特拉（Antonio Senzatela）並列為洛磯隊最有可能被交易的首要人選，認為兩人將會是各隊補強投手戰力的重要目標。