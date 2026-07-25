MLB／朗希調皮！巧妙迴避手套變大提問 「是我的臉變小」

道奇隊今天以4：2擊敗大都會隊，佐佐木朗希飆出7局好投，讓大都會打線變成電風扇，僅被敲3安打、失1分，送出9次三振。近期他的大手套引起話題，朗希今天對此開玩笑回應：「應該是我的臉變小了，所以手套才看起來比較大吧！」

朗希在今天面對大都會飆出不同型態的好投，此役共用94球，只有1球在100哩以上，卻寫下生涯新高的單場21次製造揮空，其中指叉球讓對手15次揮空，成為今天最殺的武器球。

值得注意的是，外界在朗希的前一場出賽注意到他的手套似乎變得較大，猜測可能是因應投球動作被破解所作出的反制。今天賽後被問到手套尺寸是否較大，先是回應「一樣啊！」他笑說：「尺寸沒有差多少，應該是因為我的臉變小了，所以才讓手套看起來變大。」

面對朗希的已讀亂答，記者也接梗，詢問他維持小臉的保養秘訣，朗希回應：「是在明星賽休兵期間做的。」