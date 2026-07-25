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MLB／快復出卻恐告別紐約！霍姆斯嘆：希望離開時大都會變更好

聯合新聞網／ 綜合報導
霍梅斯不排除下一次站上大聯盟投手丘時，身上穿的已經不是大都會球衣。 法新社。
霍梅斯不排除下一次站上大聯盟投手丘時，身上穿的已經不是大都會球衣。 法新社。

面對大都會本季戰績崩盤，球團已決定在交易截止日前扮演賣家角色。其中，先發右投霍梅斯（Clay Holmes）也被擺上交易貨架。對此，他坦言自己很清楚現況，甚至不排除下一次站上大聯盟投手丘時，身上穿的已經不是大都會球衣。

今日對道奇系列賽開打前，霍梅斯便談到自己的處境，「有很多事情都有可能發生，也有很多不同的情況。感覺球隊確實會做出一些交易，只是到底會是哪些交易，我們現在都不知道。」

現年33歲的霍梅斯去年與大都會簽下3年3800萬美元合約，並從明星終結者轉型為先發投手。本季傷前9場先發繳出2.39防禦率，也讓他成為交易市場上最受矚目的先發投手之一。

由於霍梅斯擁有2027年價值1200萬美元的球員選項，但外界普遍認為他將選擇跳脫合約、投入自由市場，因此不少爭冠球隊都有意在交易截止日前出手搶人。

對此，霍梅斯透露自己確實曾希望與大都會完成續約，但雙方至今沒有太多進度，「我不覺得有太大的進展。球隊現在有很多不同的選擇，而最後還是要看他們認為，什麼才是對球隊長期發展最好的決定。」

另一方面，大都會總管史登斯（David Stearns）在同一天受訪時，也拒絕評論雙方是否正在進行續約談判。

事實上，霍梅斯在5月16日對洋基先發時，遭強襲球擊中右腓骨導致骨折，休養超過兩個月，昨日才剛完成傷後首次3A復健賽，主投2.1局、用51球，預計還會再進行一次復健登板，才會正式回到大聯盟。

不過，這次回歸很可能不會是在大都會，一邊復健、一邊等待可能遭到交易，也讓霍梅斯坦言這段經歷相當特別，\「這是一個很特殊的情況，不管是受傷的時間點，還是球隊現在面臨的狀況，都不是任何人能預料到的。」

「有時候很容易讓思緒一直飄，因為外面有很多你無法控制的事情，卻可能影響你的未來。身為一名球員，尤其是現在的我，只希望接下來這兩個月，不管是在大都會，還是在其他地方，都能投出最好的表現。」霍梅斯補充道。

儘管未來充滿變數，霍梅斯仍希望自己能為大都會留下正面影響。

「你總希望離開一個地方時，它會比你來的時候更好。我也希望無論我什麼時候離開，大都會都能變得更好。自從加盟大都會以來，我一直都很感謝球隊給我這個機會。」

大都會 大聯盟

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