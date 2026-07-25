MLB／鄧愷威中繼2局失2分K掉村上宗隆！靠太空人單局攻8分成勝投候選人

效力於太空人隊的台灣投手鄧愷威暌違5天登板，今天在4局下被換上場，中繼2局失2分，但太空人打線在6局上從0：5的落後展開超狂反攻，單局爆打8分，讓鄧愷威成為勝投候選人。

太空人先發投手艾里蓋提（Spencer Arrighetti）今天在首局就投出2次四壞球保送和2次觸身球，單局失3分，第2局由布魯柏（AJ Blubaugh）接手投球，投了2局沒有失分。

鄧愷威在4局下登板，面對前兩名打者羅莫（Drew Romo）、安東納奇（Sam Antonacci）都投出觸身球，接著對決日籍重砲村上宗隆，球數2好2壞後，一顆93英里（約149.7公里）的四縫線速球經ABS改判好球，讓村上宗隆吞下三振， 接著連續解決後兩名打者，沒有失分。

5局上鄧愷威續投，先投出四壞球保送，再被蒙哥馬利（Braden Montgomery）敲安打形成一、三壘有人，接著發生暴投失1分，又被麥德羅斯（Chase Meidroth）擊出在全壘打牆前落地的深遠二壘打再失1分，之後製造2次飛球出局。

鄧愷威中繼2局用42球，被2支安打，有1次保送，送出1K，失2分，最快球速達93英里（約149.7公里）。

太空人隊前5局打完陷入0：5後落後，6局上卻上演不可思議的超級大逆轉，先是靠3支安打和1次觸身球保送追回1分，也把白襪先發投手馬丁（Davis Martin）打退場。白襪換投後，太空人又是一陣猛攻，沃克（Christian Walker）清壘二壘打將比數追成1分差，白襪好不容易取得1出局，卻馬上再被史密斯（Cam Smith）轟出超前比數的2分砲。

太空人接著在2出局後又靠安打、投手犯規、故意四壞敬遠、四壞球保送攻佔滿壘，亞土維（Jose Altuve）的內野反彈球形成安打送回1分，滿壘時再獲得保送擠回分數。

太空人單局打了14個人次，揮出7支安打還有4次四死球保送，狂攻8分大局，以8：5超前比數，也讓鄧愷威成為勝投候選人。