MLB／搶先村上宗隆！岡本和真23轟出爐 打破大谷翔平新秀全壘打紀錄

多倫多藍鳥隊日籍砲手岡本和真今天面對紅襪轟出明星賽後的首發全壘打，本季累積23轟，一舉超越大谷翔平在2018年菜鳥球季所締造的22支全壘打紀錄，寫下日本球員大聯盟新人球季最多全壘打的新里程碑。

岡本的這發紀錄性全壘打出現在7局上，當時藍鳥以0比4落後，1出局一、二壘有人。面對紅襪右投魏瑟特（Greg Weissert），岡本鎖定對方投出的第一球伸卡球果斷揮擊，將球轟向中外野最深處形成一發三分砲。

事實上，岡本在明星賽後的狀況一度陷入低潮，後半季前7場比賽22個打數都未能敲出安打。不過，他在這場比賽第3個打席率先擊出一支直擊芬威球場「綠色怪物」的二壘安打，終止連續無安打的低迷表現；隨後又在第4個打席轟出這支意義非凡的全壘打，特別還是在效力紅襪的日本外野手吉田正尚面前締造歷史。

原本開季之後火力旺盛的村上宗隆在前58場比賽就累積20轟之多，被看好可以率先打破大谷翔平的紀錄，不過他卻在5月底面臨右大腿傷勢，直到7月中才回歸。但整體狀態遲遲未能恢復到受傷前，長打也停產中，只能看著同袍岡本先行突破紀錄。

岡本和真打出明星賽後首發全壘打。 美聯社

岡本自加盟大聯盟首個球季便展現強大的長打能力與中心打線價值。截至本場比賽賽前，他已出賽100場，繳出打擊率2成24、22支全壘打、62分打點、上壘率3成07以及OPS.748的成績，在球隊多項打擊數據中名列第一，成為藍鳥打線最重要的火力核心。

其中，岡本在6月的表現尤其亮眼，單月轟出7支全壘打、貢獻20分打點，憑藉優異成績獲選為大聯盟單月最佳新人，持續證明自己已迅速站穩大聯盟舞台。如今再以本季第23轟改寫日本球員新人全壘打紀錄，也為自己的菜鳥球季再添一項極具代表性的里程碑。