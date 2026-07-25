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MLB／道奇王牌快回來了！羅伯茲透露葛拉斯諾最新傷情

聯合新聞網／ 綜合報導
總教練羅伯茲透露，葛拉斯諾將於今日進行Live BP，讓球隊投手戰力迎來一線曙光。 美聯社。
總教練羅伯茲透露，葛拉斯諾將於今日進行Live BP，讓球隊投手戰力迎來一線曙光。 美聯社。

今年5月6日因背部痙攣進入傷兵名單、至今已缺陣近3個月的道奇先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）終於傳來好消息。總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，葛拉斯諾將於今日進行Live BP，讓球隊投手戰力迎來一線曙光。

羅伯茲表示，儘管距離正式重返大聯盟仍有一段路要走，但葛拉斯諾預計今日進行實戰投打練習，接下來球團將視他的身體狀況，再決定後續復健賽與回歸時間表。

事實上，傷病一直是葛拉斯諾職業生涯最大的課題。身高6呎8吋（約203公分）的他，生涯從未單季投超過134局，自2023年底加盟道奇以來，也僅先發45場比賽。

不過，只要健康站上投手丘，他依舊是道奇輪值中最具宰制力的投手之一。披上道奇戰袍後，他累積16勝9敗、防禦率3.27、323次三振、WHIP僅0.981，展現頂尖壓制力。

更重要的是，他終於在去年季後賽證明自己能夠在大場面發揮。過去曾因季後賽表現不佳飽受質疑，但2025年季後賽成功扭轉風評，在21又1/3局投出1.69防禦率，成為道奇最終奪下世界大賽冠軍的重要功臣之一。

道奇 葛拉斯諾 羅伯茲 大聯盟 世界大賽

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