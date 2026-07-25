MLB／李灝宇雙安躍上場邊訪問 越打越自在「知道自己在做什麼」

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）繳出7.1局失1分好投，台灣好手李灝宇以雙安相挺，今天老虎以2：1擊敗皇家隊賽後，李灝宇表示，碰到王牌在丟，「我們就是把打擊的工作做好、可以串聯，在打擊區知道自己當下要做什麼。」

皇家今天推出右投魏伊（Beck Way）假先發，李灝宇擔任第六棒、二壘手，首局就將連續安打場次推進，兩出局、一二壘有人的打席，攻擊91.6哩卡特球，打向中外野落地安打帶有1分打點，幫助老虎擴大為2：0領先。

皇家第二局起派出左投卡麥隆（Noah Cameron），李灝宇在第四局的過招擔任首位打者，擊出一壘飛球出局；第六局兩出局、壘上無人時咬中5號位的94.5哩直球，擊球初速105.5哩，敲出二壘打，麥金斯崔（Zach McKinstry）隨後打向左外野遭到接殺，老虎該局攻勢無功而返。

加上今天的首打席在內，李灝宇在得點圈35打數敲出13安打、14分打點，打擊率3成71，其中在兩出局的狀況下更是20打數敲出10安打、貢獻13分打點，打擊率達到5成，堪稱「兩出局得點圈之鬼」。

李灝宇賽後接受轉播單位場邊訪問，談到近期在打擊區上的自在表現，他說：「已經打過好幾場，知道自己在做什麼東西。」從剛上大聯盟時自曝在飯店裡揮棒，現在逐漸站穩腳步，站在滿是人潮的球場裡敲出一支支安打，李灝宇說自己的想法就是一步一步來。

李灝宇也提到，「因為是史庫柏在丟，非常穩的投手、ACE級的投手，我們就是把打擊的工作做好，可以串聯，在打擊區知道自己當下要做什麼。」