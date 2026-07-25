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MLB／李灝宇打得好！美球迷呼籲每天先發 「若3A再看到是老虎失職」
台灣好手李灝宇在大聯盟逐漸站穩腳步，近期連9場敲安，且許多都是關鍵時刻，也逐漸搏得美國球迷認同，今天一戰後有人留言：「如果李灝宇再出現在3A那是球團失職」，也有人再提2023年的交易，認為是傑出的一手。
老虎今天以2：1擊敗皇家隊，李灝宇第一局就在兩出局、一二壘有人時攻擊91.6哩卡特球，打向中外野落地安打帶有1分打點，幫助老虎擴大為2：0領先，第六局再敲二壘打，單場3打數敲2安打，賽後打擊率0.267。
李灝宇近期表現搶眼到難以忽視，有美國球迷呼籲總教練辛區（AJ Hinch）不要再考慮先發投手是左投或右投，就是排李灝宇就對了，「毫無理由李灝宇無法每天先發，我才不在乎對戰，辛區到現在都沒證明他那套管用，就讓那孩子放手去打吧！」
有人留言：「如果李灝宇再出現在托利多（Toledo，老虎3A），那就是嚴重失職。」也有人回想起2023年季中的交易案，老虎以季後將成為自由球員的投手羅倫佐（Michael Lorenzen），單換層級只有高階1A的李灝宇，「老虎只用剩下2個月可用的羅倫佐換到李灝宇，這是哈里斯（Scott Harris，老虎棒球部門總裁）傑出的一手。」
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