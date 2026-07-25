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MLB／超猛！李灝宇化身兩出局得點圈之鬼 雙安推進連9場敲安
台灣好手李灝宇化身「兩出局得點圈之鬼」，今天單場雙安，1支一壘打、1支二壘打貢獻1分打點，在老虎隊以2：1險勝皇家隊之戰再度成為關鍵人物，而李灝宇也推進連9場有安打，繼續堆疊台將紀錄。
皇家今天推出右投魏伊（Beck Way）假先發，李灝宇擔任第六棒、二壘手，首局就將連續安打場次推進，兩出局、一二壘有人的打席，攻擊91.6哩卡特球，打向中外野落地安打帶有1分打點，幫助老虎擴大為2：0領先。
皇家第二局起派出左投卡麥隆（Noah Cameron），李灝宇在第四局的過招擔任首位打者，擊出一壘飛球出局；第六局兩出局、壘上無人時咬中5號位的94.5哩直球，擊球初速105.5哩，敲出二壘打，麥金斯崔（Zach McKinstry）隨後打向左外野遭到接殺，老虎該局攻勢無功而返。
加上今天的首打席在內，李灝宇在得點圈35打數敲出13安打、14分打點，打擊率3成71，其中在兩出局的狀況下更是20打數敲出10安打、貢獻13分打點，打擊率達到5成，堪稱「兩出局得點圈之鬼」。
老虎由「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發，投7.1局被敲4安打、失1分，送出12次三振，拿下本季第7勝。
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