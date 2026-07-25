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MLB／大谷翔平下周對水手系列賽不會登板 道奇教頭不急：10月更重要
道奇隊今起在紐約和大都會展開三連戰，大谷翔平預計會在明天再進牛棚練投，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）明確指出，不會急著讓「投手大谷」回歸，下一個系列賽會到主場對上水手隊，大谷翔平仍不會登板先發。
大谷翔平受左膝傷勢影響，明星賽前的最後一次先發就喊卡，前一次以投手身份出賽停在7月4日對教士隊之戰。
經過治療和休息後，前天與費城人之戰賽前，大谷翔平進牛棚練投30球，他也向道奇表示，自己感覺很不錯。而他也預計會在明天再次進行牛棚練投。
羅伯茲指出：「老實說，我們對翔平的安排必須保持彈性。他的牛棚狀況很不錯，今天他的感覺也很好，如果明天感覺還是好的，就會投牛棚，但如果不理想的話，就會延後這個安排，我們不會勉強他，每天都會持續和他進行溝通。」
羅伯茲表示，對於大谷翔平重回投手丘的規劃，都會依照他的身體狀況持續調整，而即使他明天的牛棚狀況也很好，下個系列賽也還不會登板先發，確保他的手臂能準備好迎接10月的季後賽，這才是更重要的事。
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