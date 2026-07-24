MLB／不急讓大谷翔平重返投手丘 羅伯茲直言：現在作為打者價值更大

根據韓國媒體《OSEN》報導，洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日受訪時坦言，球隊目前不急著讓「超級球星」大谷翔平恢復投手身分，主因正是他作為打者對球隊打線的價值更大。

即使大谷翔平本季投球表現一度具備賽揚獎競爭力，道奇仍選擇暫緩他的投手復出計畫，把重點放在確保他能每天站上打擊區，持續帶動球隊攻勢。

《運動畫刊》指出，羅伯茲近日談到大谷翔平的投手使用規劃時，說明球隊為何選擇暫停他的先發登板。國聯西區領先的道奇目前戰績65勝38敗，持續朝再次挑戰世界大賽冠軍邁進。雖然交易大限前球隊沒有大幅補強動作，但道奇明顯把季後賽戰力與球員健康擺在例行賽短期需求之前。

大谷翔平本季以投手身分先發14場，防禦率僅1.79，內容出色到一度被視為賽揚獎候選人。近期他也曾在牛棚練投中投超過30球，顯示身體狀況並非完全無法負荷投球。不過，道奇仍決定暫時將他排除在先發輪值之外。

大谷翔平自6月中旬出現膝蓋發炎症狀後，便放棄參加明星賽，專注接受治療與調整。道奇也沒有急著設定他重返投手丘的時間表，而是採取更謹慎的管理方式。

當被問到大谷翔平作為打者的價值，是否大幅影響球隊這項決定時，羅伯茲直言：「占了非常大的比重。」

羅伯茲表示：「不管是1週、2週還是3週，這並不是最重要的事。大谷每天都能站上打擊區，完成5個打席，這對我們打線來說意義重大。這一點在我們做出決定時占了很大因素。」

隨後被追問，是否認為以目前球隊狀況來看，大谷翔平作為打者比作為投手更有價值，羅伯茲也沒有迴避。他說：「是的。考量我們目前的陣容和先發投手深度，我認為他作為打者的價值更大。」

大谷翔平本季全壘打產量雖然未如往常那樣火燙，但整體仍維持頂尖水準，目前繳出打擊率.283、22轟、60分打點，OPS.917的成績，也被視為國聯MVP候選人之一。即使6月12日之後膝蓋狀況並非百分之百，他依然敲出9支全壘打，持續扮演道奇中心打線與開路先鋒的重要角色。

道奇不急著讓大谷翔平復投，另一個原因在於先發輪值仍有補強與回歸空間。明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）復健進展順利，正朝回歸方向前進；曾拿下賽揚獎的史奈爾（Blake Snell）也有機會在8月中下旬歸隊。

報導分析指出，道奇目前仍握有改善先發輪值的其他選項，但大谷翔平每天以開路先鋒身分帶動打線的效果，對球隊而言更加關鍵。與其為了例行賽短期戰力急著讓他重返投手丘，道奇更希望保護他的身體狀況，讓他能以最佳狀態投入季後賽。

對道奇而言，大谷翔平的「二刀流」能力固然珍貴，但在衝擊世界大賽的長線布局中，如何平衡他的投打負荷，已成為球隊最重要的課題之一。

羅伯茲的說法也清楚表明，至少現階段，道奇更願意把大谷翔平視為每天都能改變比賽的核心打者，而不是急著讓他回到先發投手角色。