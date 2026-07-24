MLB／永遠不要再投球！美媒名嘴勸大谷放棄「二刀流」引發爭議

道奇日籍二刀流球星大谷翔平本季一度被看好有機會挑戰國聯MVP、賽揚獎雙料殊榮，不過受到左膝持續不適及登板數不足影響，雙冠夢已提前破滅。儘管他近日順利完成牛棚練投，仍有評論員語出驚人，直言大谷應該「永遠不要再投球」。

美國《MLB Network》評論員帕克（Rob Parker）在節目《MLB Now》中表示，道奇根本不需要大谷站上投手丘。

「他們不只應該讓大谷本季停止投球，我認為他應該永遠不要再投球了！夠了，把投手手套收起來吧！」

帕克認為，大谷專心擔任指定打擊，對道奇的幫助反而更大，「我希望每天都能看到他在打線裡，我只想看他打擊，不想再看他投球。」

他更指出，道奇已經連兩年奪下世界大賽冠軍，大谷沒必要冒著受傷風險登板。

「道奇已經連霸世界大賽了，大谷在世界大賽生涯1敗0勝、防禦率高達7.56，他們根本不需要他投球。這件事只是大谷自己想做，跟道奇能不能奪冠沒有關係。」

這番言論一出，立刻引發不少球迷反彈。雖然外界確實擔心大谷曾歷經兩次手肘手術，又受到左膝傷勢困擾，未來是否還能長期兼任投手還是未知數，但多數人仍期待繼續看到這位二刀流球星站上投手丘。

事實上，大谷本季依舊展現驚人的投打實力，打擊方面繳出2成83打擊率、3成92上壘率、5成25長打率、OPS .917，累積22支全壘打、60分打點；投球方面則在85.2局投出1.79防禦率、95次三振，依舊是聯盟最具宰制力的投手之一。

儘管帕克呼籲大谷永久放棄投球，但從目前球團規劃來看，道奇並沒有改變想法，仍期待這位「二刀流」球星繼續以投打兼修的身分征戰大聯盟。