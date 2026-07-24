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MLB／道奇艾德曼火燙+赫南德茲歸隊 韓媒憂：金慧成被遺忘了

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成。 美聯社
金慧成。 美聯社

南韓好手金慧成道奇隊已被邊緣化，由於道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）傷癒復出後繳出頂級成績，金慧成回大聯盟的機會更加渺茫。

艾德曼休賽季接受腳踝手術並展開復健，6月18日重返大聯盟，復出後28場比賽86打數31安打，包含2發全壘打、17分打點，，打擊率0.360，OPS值高達0.974。

昨天艾德曼4打數3安打，貢獻3分打點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後讚嘆，「現在的艾德曼，是我們看過最出色的版本。他是一位值得信賴的守備員，無論安排守哪裡都很適合，今天他也完成一次精彩守備，幫助球隊避免失分。」羅伯茲也提到原本艾德曼擅長面對左投，但現在面對右投也很出色，回歸後全隊狀態完全改變。

反觀金慧成5月30日被下放3A，至今已接近2個月，仍看不出升大聯盟的跡象，金慧成在3A161打數47安打，打擊率0.292、敲1轟、17分打點，OPS值0.719，成績普普。

韓媒OSEN擔憂，艾德曼展現生涯最佳狀態，金慧成逐漸被遺忘，雪上加霜的是赫南德茲（Kiké Hernández）也將歸隊。赫南德茲預期下周傷癒歸隊，重返大聯盟，能守內外野所有位置的赫南德茲歸隊後，金慧成升大聯盟的難度將進一步提高。

金慧成 道奇

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