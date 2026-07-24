MLB／球迷跳水池撿全壘打球遭上銬！皇家隊魂培瑞茲出面求情

皇家36歲資深捕手培瑞茲（Salvador Perez）24日對巨人轟出生涯第317支全壘打，成功追平名人堂傳奇布雷特（George Brett）。並列皇家隊史全壘打王。然而，這發歷史性一轟卻意外被一名衝進噴水池撿球的球迷搶走，甚至還因此遭警方上銬帶走。

回顧當時，培瑞茲7局下轟出一發飛行距離437英尺的右中外野陽春砲，不僅是本季第14轟，也追平布雷特保持長達40年的皇家隊史317轟紀錄。

由於考夫曼球場外野設有著名的噴水池，這顆全壘打球直接落入水中。一名球迷見狀竟跳進噴水池將球撿起，不過隨即遭到現場保全帶離，警方更當場將他上銬逮捕。現場照片顯示，該名球迷雙手戴著手銬，被警方押離球場。

根據皇家球場規定，任何人擅自進入噴水池，都可能立即遭到逮捕、帶往警局，並面臨法律追訴。賽後得知球迷因此被逮捕後，培瑞茲也特別替對方向警方求情。

「拜託警方，好好完成你們的工作就好，然後讓他回家吧。如果我是他，我可能也會跳下去把那顆球撿回來，所以拜託了。同時也謝謝你們努力幫我把那顆球找回來。」

根據《Fox 4 Kansas City》報導，該名球迷事後已經獲釋，培瑞茲也表示，很開心這支追平紀錄的全壘打是在堪薩斯市、於滿場主場球迷面前完成，對自己而言格外具有意義。

36歲的培瑞茲自2011年登上大聯盟以來，15年職業生涯皆效力皇家，球團也在本季開打前與他完成2年延長合約，合約將持續至2027年球季。