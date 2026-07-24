MLB／道奇是否交易取決「四大王牌」狀況 左投勞爾恐被送走

大聯盟交易大限即將到來，力拼三連霸的道奇隊目前仍不確定是否當買家，傳出將取決「四大王牌」的身體健康狀況。

道奇去年季後賽集結4名王牌投手，包含山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow），不過這4名先發投手，目前有3人因傷不在輪值內。

大聯盟官網報導指出，如果史奈爾、葛拉斯諾與大谷3人復健順利，山本也保持健康，道奇交易截止日前就沒追求前段輪值投手的必要。相較於重磅交易，球隊更可能增加投手深度，因為球團相信下半季眾多傷兵歸隊後，帶來的影響力會比交易更大。

不過情況隨時可能改變，只要出現合適機會，也不能排除道奇完成大交易，最重要的是四大王牌的健康狀況，如果有任何跡象顯示，山本、史奈爾、葛拉斯諾或大谷其中1人無法季後賽登板，道奇可能積極補強先發投手。

道奇左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）本季轉戰先發，成為球隊最大驚奇，繳出11勝2敗、防禦率2.62的成績，生涯首度入選明星賽，但必須考量他的使用量。羅布勒斯基本季已投106.2局，創個人大聯盟單季新高，2024年他曾在小聯盟累積132局，但道奇球團經常強調，不同層級的投球局數不能相提並論。

道奇雖是爭冠球隊，但未必會扮演買家，過去幾個交易截止日，他們都曾送走大聯盟先發投手。最近一次是去年將梅伊（Dustin May）交易到紅襪隊，換回農場新秀，儘管今年投手深度變淺，道奇仍有可能採取相同策略，左投勞爾（Eric Lauer）是潛在交易人選。不過最終的判斷，仍取決四大王牌投手的健康狀況。