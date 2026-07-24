MLB／李灝宇關鍵時刻超會打！老虎官網：昨天三分砲、今天安打鋪路

台灣好手李灝宇在大聯盟逐漸站穩腳步，關鍵時刻也能挺身而出，老虎官網報導中也特別提到，菜鳥李灝宇昨天剛敲致勝三分砲，今天又以安打為隊友鋪路。

老虎昨天剛靠李灝宇的三分砲在客場擊敗小熊隊，成為致勝功臣，今天回到主場迎戰皇家隊，李灝宇雖未先發，但依然有關鍵表現。

此役老虎0：2落後進入後段戰，李灝宇在第六局以代打登場、接手三壘防區，單場的第二打席在第八局兩隊3：3平手之際，李灝宇面對右投克魯茲（Steven Cruz），將他的94.3哩卡特球打穿中間防線，推進連8場有安打，隨後丁格勒（Dillon Dingler）的二壘打再護送李灝宇跑回致勝分，老虎終場以4：3贏球。

老虎官網報導寫道，「在皇家第八局追平後，昨天剛敲致勝三分砲幫助老虎擊敗小熊的菜鳥李灝宇，以安打為丁格勒的本季兩出局後第35分打點鋪路。」

李灝宇近期連8場敲安，已是台灣選手紀錄，特別的是有許多都來自關鍵時刻，18日貢獻致勝二壘打，21日為代打敲安，23日轟超前三分砲，今天再以安打開啟老虎的超前攻勢。