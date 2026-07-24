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MiLB／柯敬賢1A本季第16轟出爐 超前轟助道奇搶勝

中央社／ 記者謝靜雯台北24日電
旅美洛杉磯道奇隊台灣19歲野手柯敬賢今天在小聯盟1A出賽，敲出超前比數陽春砲，為個人本季第16轟。取自道奇1AX
旅美洛杉磯道奇隊台灣19歲野手柯敬賢今天在小聯盟1A出賽，敲出超前比數陽春砲，為個人本季第16轟。取自道奇1AX

旅美洛杉磯道奇隊台灣19歲野手柯敬賢今天在小聯盟1A出賽，敲出超前比數陽春砲，為個人本季第16轟，幫助球隊以7比5擊敗巨人隊。

道奇隊1A今天與舊金山巨人隊1A交手，柯敬賢擔任道奇隊先發第5棒、守右外野，柯敬賢1局上選到四壞保送上壘，3局上跟5局上都敲出中外野方向飛球出局。

兩隊比賽前半段攻勢往來，道奇隊1局上靠著林西（Kellon Lindsey）陽春砲先馳得點，3局上謝爾頓（Easton Shelton）2分砲添分，4局上再靠著接連3支安打攻勢串聯搶分，取得5比0領先。

巨人隊4局下靠著接連四壞保送、高飛犧牲打先追1分，5局下和6局下則各添2分，也成功扳平比數。

7局上1人出局後，道奇隊台灣好手柯敬賢開轟，陽春砲幫助球隊超前比數，8局上打席柯敬賢吞下三振；9局上道奇隊靠著安打、盜壘、歐索里奧（Oswaldo Osorio）適時安打，替球隊多添1分保險分。

柯敬賢今天總計4打數敲出1支安打為陽春砲，是個人本季第16轟，貢獻1分打點、為勝利打點，賽後打擊率2成68。

道奇 柯敬賢 洛杉磯

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