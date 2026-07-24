MLB／老虎賺了？3年前費城人用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6
台灣好手李灝宇旅美生涯從費城人隊體系起步，2023年費城人為了換來明星先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen），將當時自家農場排名第5的李灝宇交易至老虎隊。結果羅倫佐只待半季就離隊，李灝宇如今成為老虎大聯盟球員名單的一員。
羅倫佐2023年生涯首度入選明星賽，在老虎18場先發，防禦率僅3.58。交易大限前費城人為了補強先發輪值，用李灝宇單換羅倫佐。羅倫佐轉戰費城人後表現不理想，出賽11場有7場先發，防禦率5.51，季後賽只投2.2局，沒有失分，費城人在國聯冠軍系列賽以3：4輸給響尾蛇隊。
季後羅倫佐只拿到遊騎兵隊1年450萬美元合約，接下來還陸續效力過皇家和洛磯隊，今年曾代表義大利打世界棒球經典賽。現年34歲的羅倫佐本季在洛磯出賽22場，戰績3勝9敗，100.2局只投出78次三振，防禦率高達6.53，每局被上壘率1.79。
李灝宇則是在老虎體系持續成長，今年4月終於升上大聯盟，今天面對皇家隊是他連8戰擊出安打，超越張育成的台灣打者紀錄。本季出賽61場，累積5轟、20打點，打擊率0.260，OPS值0.696。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。