快訊

配件越送越少！果粉翻出iPhone舊機開箱照 網嘆：以前超大方

摩洛哥無預警停辦簽證許可函 旅遊業：9月後團體可能受影響

紐西蘭緊張了！防衛政策如何在美中之間平衡

MLB／老虎賺了？3年前費城人用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

台灣好手李灝宇旅美生涯從費城人隊體系起步，2023年費城人為了換來明星先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen），將當時自家農場排名第5的李灝宇交易至老虎隊。結果羅倫佐只待半季就離隊，李灝宇如今成為老虎大聯盟球員名單的一員。

羅倫佐2023年生涯首度入選明星賽，在老虎18場先發，防禦率僅3.58。交易大限前費城人為了補強先發輪值，用李灝宇單換羅倫佐。羅倫佐轉戰費城人後表現不理想，出賽11場有7場先發，防禦率5.51，季後賽只投2.2局，沒有失分，費城人在國聯冠軍系列賽以3：4輸給響尾蛇隊。

羅倫佐。 路透
羅倫佐。 路透

季後羅倫佐只拿到遊騎兵隊1年450萬美元合約，接下來還陸續效力過皇家和洛磯隊，今年曾代表義大利打世界棒球經典賽。現年34歲的羅倫佐本季在洛磯出賽22場，戰績3勝9敗，100.2局只投出78次三振，防禦率高達6.53，每局被上壘率1.79。

李灝宇則是在老虎體系持續成長，今年4月終於升上大聯盟，今天面對皇家隊是他連8戰擊出安打，超越張育成的台灣打者紀錄。本季出賽61場，累積5轟、20打點，打擊率0.260，OPS值0.696。

李灝宇 老虎

相關新聞

MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

台灣好手李灝宇再寫新猷！今天替補上場2打席都上壘，1安打、1保送，推進連8場敲安，打破張育成保持的連續7場敲安紀錄，為台灣選手寫下新頁，累積44支安打，也超越林子偉用5季堆疊的43安，單獨站上台將安打榜第二位，眼前障礙只剩張育成的121安。

MLB／道奇前進白宮！山本、大谷互稱對方比較強 川普不知克蕭已退休

完成世界大賽二連霸的道奇隊，今天一身西裝筆挺前進白宮，接受美國總統川普接見，山本由伸去年成為奪冠功臣，川普詢問他：「你和大谷誰比覺厲害？」兩人都手比對方，逗笑全場。

MLB／傳紅襪想交易天使當家游擊手 美媒認為鄭宗哲非固定先發等級

據美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）和薩蒙（Will Sammon）報導，紅襪隊有意透過交易換來天使隊25歲游擊手奈托（Zach Neto），台灣好手鄭宗哲的地位恐不保。

MLB／老虎賺了？3年前費城人用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

台灣好手李灝宇旅美生涯從費城人隊體系起步，2023年費城人為了換來明星先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen），將當時自家農場排名第5的李灝宇交易至老虎隊。結果羅倫佐只待半季就離隊，李灝宇如今成為老虎大聯盟球員名單的一員。

MLB／從超級球星到「引擎熄火」小葛雷諾名人堂前景遭專家唱衰

藍鳥明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季陷入生涯嚴重低潮，不僅打擊表現一落千丈，也讓外界開始質疑他的名人堂前景。《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）近日公布現役球員名人堂機率分級時，便將他列入「引擎熄火（Drive Stalled）」等級，認為他的生涯發展已明顯停滯。

MLB／優先陪伴家人缺席白宮接見 貝茲：向那些會生氣的人道歉

道奇隊連續兩年奪下世界大賽冠軍，依照傳統獲邀前進白宮，今天接受美國總統川普的接見，但道奇出席的球員中，除了少了在傷兵名單中的選手，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）也缺席，仍舊成為討論的話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。