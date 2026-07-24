MLB／老虎賺了？3年前費城人用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

台灣好手李灝宇旅美生涯從費城人隊體系起步，2023年費城人為了換來明星先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen），將當時自家農場排名第5的李灝宇交易至老虎隊。結果羅倫佐只待半季就離隊，李灝宇如今成為老虎大聯盟球員名單的一員。

羅倫佐2023年生涯首度入選明星賽，在老虎18場先發，防禦率僅3.58。交易大限前費城人為了補強先發輪值，用李灝宇單換羅倫佐。羅倫佐轉戰費城人後表現不理想，出賽11場有7場先發，防禦率5.51，季後賽只投2.2局，沒有失分，費城人在國聯冠軍系列賽以3：4輸給響尾蛇隊。

羅倫佐。 路透

季後羅倫佐只拿到遊騎兵隊1年450萬美元合約，接下來還陸續效力過皇家和洛磯隊，今年曾代表義大利打世界棒球經典賽。現年34歲的羅倫佐本季在洛磯出賽22場，戰績3勝9敗，100.2局只投出78次三振，防禦率高達6.53，每局被上壘率1.79。

李灝宇則是在老虎體系持續成長，今年4月終於升上大聯盟，今天面對皇家隊是他連8戰擊出安打，超越張育成的台灣打者紀錄。本季出賽61場，累積5轟、20打點，打擊率0.260，OPS值0.696。