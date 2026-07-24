MLB／從超級球星到「引擎熄火」小葛雷諾名人堂前景遭專家唱衰

藍鳥明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季陷入生涯嚴重低潮，不僅打擊表現一落千丈，也讓外界開始質疑他的名人堂前景。《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）近日公布現役球員名人堂機率分級時，便將他列入「引擎熄火（Drive Stalled）」等級，認為他的生涯發展已明顯停滯。

「現在已經快8月了，他本季至今仍未在多倫多主場敲出任何一支全壘打。他的飛球打擊率只有1成15，甚至不到聯盟平均的一半。更糟的是，他愈想找回去年季後賽大殺四方時的打擊感覺，狀況反而愈來愈差。」史塔克指出。

史塔克進一步表示，截至周四為止，小葛雷諾近39場比賽167個打席僅繳出1成91打擊率、2成51上壘率、2成89長打率，只擊出3支全壘打，與去年判若兩人。

此外有台灣球迷發現小葛雷諾目前的OPS.693，還不如李灝宇的.696，甚至6發全壘打也只多李灝宇一支。

去年小葛雷諾展現聯盟頂尖球星身手，率領藍鳥一路闖進世界大賽，最終與道奇激戰7場後飲恨，因此不少人認為，那場令人心碎的失利可能對球隊造成不小的心理影響。

藍鳥本季戰績僅46勝56敗，在例行賽剩餘不到一半的情況下，距離季後賽漸行漸遠。球隊整體表現不如預期，也讓外界開始猜測，球隊是否將在交易市場拆散去年才打進世界大賽的核心陣容。