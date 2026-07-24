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MLB／傳紅襪想交易天使當家游擊手 美媒認為鄭宗哲非固定先發等級

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

據美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）和薩蒙（Will Sammon）報導，紅襪隊有意透過交易換來天使隊25歲游擊手奈托（Zach Neto），台灣好手鄭宗哲的地位恐不保。

報導指出，紅襪休賽季就對奈托有興趣，目前仍認為他非常適合球隊，目前尚不清楚天使的意願有多高，奈托本季年薪415萬美元，且未來3季仍受球團控制。紅襪自6月25日以來20勝3敗，球隊定位也從賣家轉為買家，即使無法得到奈托，內野中線仍是紅襪重點補強目標。

紅襪15連勝昨天才終止，這段期間球隊安排鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）和蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio）守游擊，西格勒（Anthony Seigler）和岡薩雷茲（Romy González）守二壘。

不過美媒認為，這幾名球員都不被視為固定先發主力，而是兼守其他內野位置的球員。如果紅襪得到奈托或其他游擊手，現年33歲的「故事哥」史托瑞（Trevor Story）可能移防二壘。

紅襪相當重視內野中線防守，奈托的防守表現褒貶不一，不過他比史托瑞年輕8歲，本季目前為止打擊率只有0.238，不過狂敲19支全壘打，OPS高達0.771，wRC+（加權得分創造值）排游擊手第6，fWAR（勝利貢獻值）排第11。

鄭宗哲 紅襪 天使

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