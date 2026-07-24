MLB／下一場先發恐是「告別戰」？史庫柏不捨：還想幫老虎奪冠

兩屆美聯塞揚獎得主老虎史庫柏(Tarik Skubal)在美國時間8月3日交易截止日前，成為各隊鎖定的頭號目標。不過他近日受訪時強調，自己最大的心願仍是留在底特律，幫助老虎挑戰世界大賽冠軍，但也坦言，下一場先發「可能就是最後一次穿著老虎球衣出賽」。

老虎將在8月4日交易大限前決定是否留下史庫柏，或將這位兩屆塞揚獎得主交易出去，換取更多年輕球員與潛力新秀，為球隊未來布局。對此史庫柏表示，自己從未改變想法。

「我認為我們有機會贏得世界大賽。我從春訓開始就是這麼認為，到現在都沒有改變。雖然我們一度把自己逼入困境，但我相信，我們已經走出低潮，最近也打出很棒的棒球。」

史庫柏也談到自己對老虎的感情，「從去年休季到春訓開始，我從來沒有像現在這麼有動力，想為這座城市、為選中我並培養我的球隊贏下一座世界大賽冠軍。這一直都是我的目標，除非有人告訴我，我已經不是老虎的一員。」

現年29歲的史庫柏預計將於明日主場迎戰皇家，他也坦承，這場比賽可能成為自己在老虎的最後一場先發，「這確實有可能是現實。不過，也有可能5天後，我還會繼續在主場先發。」

史庫柏今年5月接受右手肘手術，移除關節內游離體，並於6月14日重返大聯盟。目前本季出賽戰績6勝5敗、防禦率2.83，依舊維持王牌身手。

談到復原狀況時，史庫柏則表示，「手術的結果完全符合預期，我不知道該不該用『不可思議』來形容，但一切都按照計畫進行。」

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）也談到外界圍繞史庫柏的交易傳聞，「大家都對他充滿興趣，原因很簡單，因為他真的非常出色。」

儘管老虎在6月初一度只有22勝38敗，但近期強勢反彈，重新回到季後賽競爭行列，也讓球團在交易截止日前面臨艱難抉擇。