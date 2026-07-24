聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄
台灣好手李灝宇再寫新猷！今天替補上場2打席都上壘，1安打、1保送，推進連8場敲安，打破張育成保持的連續7場敲安紀錄，為台灣選手寫下新頁，累積44支安打，也超越林子偉用5季堆疊的43安，單獨站上台將安打榜第二位，眼前障礙只剩張育成的121安。
老虎今天以4：3逆轉擊敗皇家隊，李灝宇未先發，以0：2落後進入後段戰，皇家第六局推出左投史特拉姆（Matt Strahm），老虎在兩出局、壘上無人時推出李灝宇代打。
李灝宇選到保送上壘，下一棒格林（Riley Greene）打向中外野、飛行距離408呎，這一球在大聯盟30座球場有18座會出牆，但在中外野距離412呎的聯信球場於警戒區遭到接殺，老虎分數依然掛蛋。
老虎隨後就在七局下靠奧特曼（James Outman）三分砲扭轉戰局，皇家八局上追平3：3，八局下李灝宇再度挺身而出，面對右投克魯茲（Steven Cruz），將他的94.3哩卡特球打穿中間防線，推進連8場有安打，隨後丁格勒（Dillon Dingler）的二壘打再護送李灝宇跑回致勝分。
李灝宇在菜鳥年已經累積44支安打，超越林子偉，單獨站上台將第二，接下來要先挑戰張育成在2021年以54安締造的台將單季最多安打紀錄，再放眼張育成生涯121安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。