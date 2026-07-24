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MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

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MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

台灣好手李灝宇再寫新猷！今天替補上場2打席都上壘，1安打、1保送，推進連8場敲安，打破張育成保持的連續7場敲安紀錄，為台灣選手寫下新頁，累積44支安打，也超越林子偉用5季堆疊的43安，單獨站上台將安打榜第二位，眼前障礙只剩張育成的121安。

老虎今天以4：3逆轉擊敗皇家隊，李灝宇未先發，以0：2落後進入後段戰，皇家第六局推出左投史特拉姆（Matt Strahm），老虎在兩出局、壘上無人時推出李灝宇代打。

李灝宇選到保送上壘，下一棒格林（Riley Greene）打向中外野、飛行距離408呎，這一球在大聯盟30座球場有18座會出牆，但在中外野距離412呎的聯信球場於警戒區遭到接殺，老虎分數依然掛蛋。

老虎隨後就在七局下靠奧特曼（James Outman）三分砲扭轉戰局，皇家八局上追平3：3，八局下李灝宇再度挺身而出，面對右投克魯茲（Steven Cruz），將他的94.3哩卡特球打穿中間防線，推進連8場有安打，隨後丁格勒（Dillon Dingler）的二壘打再護送李灝宇跑回致勝分。

李灝宇在菜鳥年已經累積44支安打，超越林子偉，單獨站上台將第二，接下來要先挑戰張育成在2021年以54安締造的台將單季最多安打紀錄，再放眼張育成生涯121安。

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