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MLB／道奇前進白宮！山本、大谷互稱對方比較強 川普不知克蕭已退休
完成世界大賽二連霸的道奇隊，今天一身西裝筆挺前進白宮，接受美國總統川普接見，山本由伸去年成為奪冠功臣，川普詢問他：「你和大谷誰比覺厲害？」兩人都手比對方，逗笑全場。
川普發表約20分鐘的演說，逐一點名重點選手，其中也包括去年已經退役的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），尷尬的是，川普脫稿演出，並未更新到他已經退休的消息。
川普轉向道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）詢問：「我猜他現在還是投得很好吧？」羅伯茲回應：「他現在都跟家人在一起」，川普並未放棄這個話題，繼續說著：「是啊！但關鍵還是天賦吧！棒球比賽就是看天賦。」當場詢問克蕭：「如果球隊需要你，你還是可以上場投球吧？」結果克蕭回應：「不會」，川普說：「他很聰明」。
川普也介紹到大谷、山本等人，提到山本在去年世界大賽不可以思議的表現，「他人在哪裡？」找到山本後上前問詢問他和大谷誰比較強，結果兩人都秒比對方。
道奇官方IG分享許多選手在白宮的照片，其中也包括山本先注意到鏡頭，將頭倚向大谷，大谷短暫配合後就露出奇怪的表情，一秒都克制不了調皮。
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