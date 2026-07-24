MLB／白宮款待道奇 川普：或許明年還會再見到你們

美國總統川普今天在白宮款待世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊。川普在白宮玫瑰花園舉行的慶祝活動中，稱讚連續兩年封王的道奇是「全球數一數二的偉大品牌」。

美聯社報導，川普表示，道奇去年秋天在世界大賽第7戰險勝多倫多藍鳥，為整個系列賽畫下「精彩絕倫」的句點。他透露對道奇先前從未衛冕成功感到意外，也輕鬆談及道奇即將要挑戰的3連霸。川普說：「我很高興能說，歡迎回到白宮。或許明年我還會再見到你們。」

川普去年4月曾於白宮接待道奇，慶祝2024年世界大賽擊敗紐約洋基隊奪冠。他在這次活動前表示，自己最期待見到大谷翔平，並將大谷與傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論，稱他是棒球史上最佳的打者兼投手。

川普談到道奇時，身後擺放著2座世界大賽冠軍獎盃，以及道奇贈送、印有「Trump 47」字樣的球衣，代表著這位美國第47任總統。道奇還送給川普1枚看似世界大賽冠軍戒的複製品。川普見狀驚呼：「哇，我一定要申報這個嗎？我可不想。」隨後便將戒指塞進西裝外套的內口袋。

川普憶起去年世界大賽史詩級的第3戰，道奇當時鏖戰18局最終以6比5險勝。川普說，他一路熬夜看球看到凌晨3點左右，「這場比賽拖得很長，但真的很精彩」。川普表示原以為道奇那場比賽大概會輸，結果最後卻贏了。他笑著說，「運氣好也不錯。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也應和著，「運氣好也不錯！」

川普接著說：「不過有實力，運氣自然也會跟著來。」羅伯茲也簡短回應，「我們的目標是3連霸。」川普表示在活動前與羅伯茲簡短交談，得知道奇目前在大聯盟戰績最佳。他還提到：「我最近為了伊朗和其他一些事，有點忙。」這是川普在整場活動中，唯一提及最近升溫的中東戰事。

棒球冠軍隊伍造訪白宮的傳統，最早可追溯至1869年，當時總統葛蘭特（Ulysses S. Grant）接待辛辛那提紅襪（Cincinnati Red Stockings）。這是首支造訪白宮的全職業球隊，整季未嘗敗績。不過現代形式的世界大賽，一直要到1903年才正式確立。

運動隊伍造訪川普主政下的白宮，有時也會引發爭議。2018年，川普曾在多名球員暗示可能不會出席後，撤回對超級盃冠軍費城老鷹隊的邀請。道奇明星右外野手貝茲（Mookie Betts）今天並未出席活動，儘管他曾參加去年的白宮之行。貝茲表示，傾向利用球隊排定的休息日陪伴家人。

道奇原本考慮在4月與華盛頓國民交手期間造訪白宮，但球季初賽程緊湊未能成行。這次球隊是趁著與費城費城人的系列賽剛結束，以及24日將於紐約對戰大都會前的休兵日拜訪白宮。川普在聊天中還不忘挖苦大都會：「你知道嗎，大都會的薪資是大聯盟最高的，但他們卻老是輸球。」