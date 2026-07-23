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MLB／「3分砲就是0好3壞出棒的理由」 李灝宇獲小熊主帥和右投稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇(右)。 路透
李灝宇(右)。 路透

台灣好手李灝宇今天在0好3壞情況下轟出3分砲，幫助老虎隊終場以5：1拿下勝利，這一轟讓小熊總教練康索（Craig Counsell）對李灝宇印象深刻。

李灝宇在第二打席0好3壞情況下，敲出超前3分砲，挨轟苦主瑞伊（Colin Rea）回顧投球策略，「我只是投了一顆想搶好球的快速球，而他把握住了，有很好的擊球。當時已經2出局，我的思考應該要更周全一些，就算是0好3壞，還是必須投出品質好的球。」

李灝宇不只在比賽中發揮關鍵影響力，也讓小熊總教練康索對他留下深刻印象，康索說，「這就是為什麼0好3壞時可以揮棒，我們當然不喜歡看到打者0好3壞後出棒，結果出局；但如果結果是3分砲，那就是0好3壞出棒的理由，投手把球投到紅中，這名年輕球員把握得很好，轟出全壘打。」

自6月初以來，李灝宇90打數28安打，打擊率0.311，累積4支二壘打、4發全壘打及12分打點，目前李灝宇OPS為0.685。

李灝宇 小熊 老虎

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