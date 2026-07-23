MLB／紅襪無緣隊史16連勝仍創驚奇！康崔拉斯喊話：我們可以擊敗任何球隊

紅襪雖然無緣改寫隊史16連勝紀錄，但15連勝已為開季低迷的狀態注入強心針。代理總教練崔西（Chad Tracy）、康崔拉斯（Willson Contreras）與格雷（Sonny Gray）賽後都鼓勵全隊放下失利，強調球隊已經證明有能力擊敗任何對手。

紅襪在明星賽後氣勢如虹，先於雙重賽首戰以6：3擊敗金鶯，追平1946年創下的隊史15連勝紀錄。然而第二戰以1：5落敗，無緣獨居隊史最長連勝紀錄。

事實上，崔西原本打算向全隊精神喊話，但看到康崔拉斯與格雷已主動召集隊友開會，便將舞台交給兩位老將。

「我們才剛完成15連勝，大家都知道這一天遲早會來。重點不是這場比賽，而是如果我們繼續維持這樣的棒球內容，我們贏球的場次一定會遠遠多於輸球。」

康崔拉斯則希望隊友不要因一場失利而失去信心。

「我希望每個人都為我們做到的事情感到驕傲。我們追平了1946年以來一直存在的隊史紀錄，這並不容易。我們創造了歷史，也打了兩個多星期的好球。我們只是輸了一場比賽，輸球本來就是棒球的一部分，我不希望任何人因此感到沮喪。」

康崔拉斯也強調，「那是一段很棒的15連勝旅程，沒有什麼好難過的，我們應該為這段表現感到驕傲，接下來只要繼續維持現在的打法就好。」

康崔拉斯也相信，這波連勝已讓球隊建立信心，「我認為我們可以擊敗任何球隊，這就是我們最大的收穫。我們是一支會奮戰到底、充滿韌性的球隊，不管輸贏都會團結在一起。」

回顧這波驚奇反彈，前總教練柯拉（Alex Cora）在球隊10勝17敗後遭到開除，球隊在6月24日戰績僅32勝46敗，不但落後美聯東區龍頭15.5場，也距離外卡6場勝差。

7月2日吞敗後，球隊戰績僅37勝48敗、排名美聯東區墊底。不過隨後紅襪強勢反彈，橫跨明星賽豪取15連勝，直到今天才再次吞敗，目前戰績來到52勝49敗，不僅將與光芒的勝差縮小至7場，更暫居美聯第三張外卡，領先水手2場。

根據大聯盟統計，崔西也成為19世紀以來，首位不是開季總教練卻率隊完成至少15連勝的教頭。

值得一提的是，曾隨1988年運動家締造14連勝，且曾效力紅襪並入選名人堂的艾克斯利（Dennis Eckersley），這幾天也在芬威球場見證球隊連勝並盛讚現場氣氛，「這裡的能量棒極了，我非常喜歡，球迷值得享受這一切。」

「我們當年最後拿下美聯冠軍，但可不是從勝率低於5成、落後14場開始追起。」艾克斯利笑說。

儘管最終無緣寫下隊史新頁，但紅襪近23場豪取20勝3敗，也讓外界開始看好球隊在8月3日交易大限前將選擇補強陣容，而非出售主力，持續朝季後賽邁進。