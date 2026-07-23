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MLB／欣慰李灝宇打球更放鬆 老虎教頭讚：擊球強度不輸任何人

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇(右)。 美聯社
李灝宇(右)。 美聯社

台灣好手李灝宇今天敲出3分砲，幫助老虎隊以5：1擊敗小熊隊。老虎總教練辛區（A.J. Hinch）對於李灝宇的進步感到欣慰，也談到自己信任李灝宇的原因。

李灝宇曾在6月初被下放小聯盟，但很快就回大聯盟並受到重用，老虎總教練辛區認為，李灝宇打球的心態，比第一次登上大聯盟還放鬆，「李灝宇第2度升上大聯盟後，能看到他更放鬆地比賽，知道機會不錯時就果斷出手，真的很令人欣慰。他的擊球強勁程度不輸隊上任何人，只要遇到適合攻擊的球，他就不會錯過。」

官網報導指出，老虎日前與專門對付左投的右打瓊斯（Jahmai Jones）分道揚鑣，部分原因是相信包含李灝宇在內的年輕右打，能扛起對付左投的任務。不過，李灝宇現在的定位顯然不只是對左投，近期的表現，也讓老虎逐漸相信，他有能力應付右投。今天正是面對小熊右投瑞伊（Colin Rea）時先發，敲出關鍵3分砲。

老虎主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）歸隊第3天輪休，未來將看到更多類似安排，李灝宇守三壘的機會可能也會增加，老虎總教練辛區表示，「很明顯托瑞斯缺陣期間，李灝宇累積許多經驗，這點不能忽視。我們對他也有很多信任與信心，這就是為什麼我們幾乎每天都讓他上場。他知道自己屬於這裡，也知道自己有能力在這個層級打球，而且他一直在觀察和學習。」

李灝宇 老虎 小熊

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