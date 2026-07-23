MLB／李灝宇解釋為何0好3壞出棒 洋基柯爾幫助打右投更有信心

老虎隊台灣好手李灝宇今天敲出3分砲，幫助球隊以5：1拿下勝利，他賽後受訪時提到為何重返大聯盟後表現變好，以及0好3壞揮棒的原因。

李灝宇今年4月中登上大聯盟，6月初曾被下放回3A，但很快又被拉回大聯盟，且打得比下放前還出色許多。李灝宇受訪時表示，「第一次升上大聯盟時，每當我面對投手，總會覺得每個人都比我厲害。但現在，我會從一些小細節中尋找信心。」

「例如我面對柯爾（Gerrit Cole，洋基隊強投）曾敲安打，所以之後再碰到其他右投手，我就會告訴自己，上次連柯爾的球都打得到，所以根本不用害怕。我只是抓住這些小細節，藉此讓自己更有自信。」

李灝宇0好3壞情況下敲出3分砲，重擊小熊右投瑞伊（Colin Rea），李灝宇解釋打球策略，「第一打席球數從2好0壞變2好3壞，最後他把球投到紅中。所以第二打席0好3壞時，我想投手應該不想投保送，會把球投進好球帶，於是我就進入準備揮棒的模式。」