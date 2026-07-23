MLB／道奇捕手怒吼跑者登熱搜！拉辛：X的滾回去
道奇年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）日前才因與大谷翔平的互動引發外界討論，如今又因場上一段激動喊話成為焦點。今日拉辛在費城人之戰完成精彩守備後，當場朝跑者史考特（Bryon Scott）怒吼，「給我他X的滾回去」，火爆畫面也迅速在社群媒體瘋傳。
回顧當時，費城人發動短打戰術但打者沒有成功將球點進場內，拉辛立即摘下捕手面罩衝向本壘前方，成功接殺形成出局。完成守備後，他隨即轉向企圖趁機推進至三壘的史考特，激動大喊，「給我他X的滾回去」，展現強烈求勝心。
拉辛此役4打數敲出2支安打，包括一發飛行距離438英尺的中外野全壘打。他將一顆94英里四縫線速球轟出牆外，擊出生涯本季第11轟；另外還敲出一支帶有2分打點的二壘安打，幫助道奇持續擴大領先。
隨著主戰捕手史密斯（Will Smith）日前因傷被放進60天傷兵名單，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）持續給予拉辛更多先發機會，而這位年輕捕手近期也用穩定攻守表現回報球隊信任。
贏下這場比賽後，道奇戰績提升至65勝38敗，持續穩居大聯盟龍頭。
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