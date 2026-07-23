MiLB／3A台灣內戰林昱珉投5.1局奪勝 費柴德選保送

美國職棒小聯盟（MiLB）3A今天上演台灣隊內戰，響尾蛇隊投手林昱珉5.1局失3分拿下勝投，與水手隊野手費柴德2度對決1次飛球出局、1次四壞保送，最終響尾蛇以10比7勝出。

林昱珉與「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）同是今年世界棒球經典賽的台灣隊成員，回到美職賽季後各自為所屬隊伍效力，林昱珉今天擔任亞利桑那響尾蛇隊3A先發投手，費柴德則是西雅圖水手隊3A先發第7棒、中外野手。

林昱珉今天投5.1局，被敲5支安打丟掉3分，另有5次三振，失分來自4局上挨了一發3分砲，第6局解決首名打者就退場，賽後防禦率5.98，也因隊友在第4局追回1分、第5局攻下3分超前，讓他取得勝投。

費柴德在第2局遇到林昱珉敲出右外野高飛球出局，第4局則是選到四壞保送上壘，第6局的打席響尾蛇隊已經換投、費柴德遭到三振，第7局則再次保送上壘，第9局則敲出三壘滾地球，成為最後一個出局數，總計3打數無安打、2次四壞，賽後打擊率2成73。