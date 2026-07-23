MLB／李灝宇接棒鄧凱威化身咖啡小弟！「新秀傳統」讓老虎教頭笑翻

繼鄧凱威今年5月完成「新秀買咖啡」任務後，效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇今日也加入這項大聯盟經典菜鳥傳統，球隊安排本季所有新秀穿著整套球衣步行前往附近星巴克，替全隊球員與工作人員採買咖啡，畫面曝光後也引發球迷熱議。

老虎今日作客小熊瑞格利球場，按照球隊傳統，新秀們必須身穿完整比賽球衣，步行前往球場附近的星巴克，替全隊完成咖啡採購任務。

這次由今年表現亮眼的新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）擔任「總召」，包括李灝宇、梅爾頓（Troy Melton）、索默斯（Drew Sommers）、馬爾格里（Ben Malgeri）、梅登（Ty Madden）及安德森（Drew Anderson）等人一同出動，總共採買了34杯咖啡。一路上不少球迷認出他們，不僅索取簽名、合照，現場氣氛宛如小型球迷見面會。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）笑說，這是棒球界最有趣的傳統之一：「新秀們穿著整套球衣走過芝加哥街頭，到瑞格利球場附近買星巴克，是棒球界最棒的傳統之一。我希望這習俗永遠不要消失，我們每隔一年才有機會來一次，所以都會特別安排。」

辛奇還透露，自己故意增加新秀們的難度，「我試著點了一杯最複雜的咖啡，把所有可以客製化的選項都加進去，就是想讓他們麻煩一點。不過他們還是完全照著訂單完成了。」

得知麥高尼格爾負責統整訂單後，辛奇更打趣表示，「他應該直接請整間星巴克的人喝咖啡才對。」

事實上，這項「新秀買咖啡」已是許多大聯盟球隊造訪瑞格利球場時的固定儀式。今年5月，鄧凱威也曾參與同樣任務，當時與隊友穿著完整球衣冒著細雨前往星巴克，從統計訂單、點餐到親手把咖啡送回休息室，全程都被球隊拍成影片分享，展現菜鳥融入球隊文化的一面。

這項大聯盟流傳多年的特殊文化，不僅讓新秀們透過合作完成任務，也成為老將與菜鳥之間增進感情、傳承球隊文化的重要儀式。如今兩位台灣旅美球員李灝宇、鄧凱威都曾參與這項經典傳統，也讓台灣球迷看見大聯盟場外有趣的一面。