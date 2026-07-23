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MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

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MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇在對小熊之戰轟出超前3分全壘打，率老虎以5：1取勝，並完成本季第5轟與連7場安打，追平台灣打者最長紀錄。 法新社
李灝宇在對小熊之戰轟出超前3分全壘打，率老虎以5：1取勝，並完成本季第5轟與連7場安打，追平台灣打者最長紀錄。 法新社

老虎隊作客瑞格利球場（Wrigley Field）與小熊隊三連戰最後一場比賽，李灝宇擔任先發二壘手、第8棒，4局上轟出一發超前比數的3分全壘打，一棒定江山，幫助老虎隊以5：1打下勝利，系列賽2勝1敗收場。

小熊隊今天在1局下靠鈴木誠也的陽春砲（本季第17轟）打下1：0領先，老虎隊則是在2局上由托特森（Spencer Torkelson）還以一發陽春全壘打將比數扳平，雙方1：1平手再戰。

李灝宇今天在2局上首打席擊出二壘滾地球出局。4局上老虎隊靠格林（Riley Greene）敲出二壘打、托特森四壞球保送攻佔一、二壘，李灝宇在2出局後上場打擊，面對小熊隊先發投手瑞伊（Colin Rea），先看了3顆壞球進壘，接著抓準第4球、92.6英里（約149公里）的速球，轟出中外野大牆。

李灝宇用這發3分彈替老虎隊超前比數，擊球初速105.9英里（約170.4 公里）、飛行距離389英尺（約118.6公尺），也打下球隊的致勝一擊。李灝宇繼美國時間7月2日對上遊騎兵之戰後，相隔10場比賽再開轟，也是他本季第5發全壘打。

9局上老虎隊又有攻勢，特森安打上壘，麥金斯崔（Zach McKinstry）二壘打替老虎隊追加1分保險分，李灝宇接著上場，擊出中外野飛球，被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）美技滑接，沒收可能形成的安打。

李灝宇此戰4打數敲1轟，敲回關鍵的3分打點，另吞下1次三振，個人連續7場比賽敲安打，刷新他個人在大聯盟的紀錄，也追平張育成寫下的台灣打者最長連續安打紀錄，目前打擊率2成56。

老虎 小熊隊 小熊

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