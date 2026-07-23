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MLB／鄭宗哲美技成就紅襪15連勝 雙重賽G2坐板凳球隊就輸球

中央社／ 台北23日電
鄭宗哲連兩場以精彩守備收尾受到大聯盟官網關注。 美聯社
鄭宗哲連兩場以精彩守備收尾受到大聯盟官網關注。 美聯社

美職波士頓紅襪隊追平隊史最長15連勝，台灣好手鄭宗哲再次以美技守備抓到最後一個出局數，就連大聯盟官網都關注，只不過單日雙重賽的紅襪在第2場輸球，無緣改寫新高。

美國職棒大聯盟（MLB）紅襪隊昨日賽事因雨延期，改為今天一日兩戰，第1場以6比3擊敗巴爾的摩金鶯隊，追平隊史在1946年締造的15連勝紀錄，也是大聯盟進入擴編年代（1961年後）第8次出現球隊單季至少15連勝，上一次是2021年聖路易紅雀隊的17連勝。

鄭宗哲此戰先發第9棒、游擊手，雖然3打數無安打、吞下1次三振，但大聯盟官網報導不忘提及他的精彩守備，因為紅襪隊連續2場都由鄭宗哲的美技守備收尾。

今天在9局上2出局後，當鄭宗哲攔下阿隆索（PeteAlonso）敲出的強勁滾地球，並長傳一壘完成封殺，大聯盟官網報導指出：「芬威球場全場球迷爆發出的歡呼聲，傳遍了每一個角落。」

只不過雙重賽第2場，鄭宗哲在板凳坐好坐滿，而紅襪隊則以1比5敗給金鶯隊，無緣推進隊史紀錄。

鄭宗哲 紅襪 大聯盟

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