MLB／牛棚練投34球迎重大進展！ 羅伯茲曝大谷翔平左膝恢復狀況

道奇日籍二刀流球星大谷翔平原定在今天對費城人的系列賽最終戰先發，不過因左膝不適持續影響投球，球隊臨時取消登板計畫。雖然仍未確定復出時間，但他今天已完成睽違兩周的牛棚練投，為重返先發輪值跨出重要一步。

根據洛杉磯廣播電台《AM 570 LA Sports》記者瓦塞（David Vassegh）透露，根據日本媒體記者表示，大谷今天在費城市民銀行球場共投了34球，投出包括速球、變化球在內的完整球種。道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也說明，這次內容與大谷平時兩次先發之間的例行牛棚相當接近。

「看起來很好，感覺也很好。我們明天再看看他的狀況。現在就是一天一天觀察。他今天完成牛棚，休兵日過後，我們會看看他周五的身體反應，再決定下一步。」普萊爾說。

當被問到大谷是否左膝已經百分之百恢復時，普萊爾表示球隊並未深入討論，「我只是問他『今天投起來感覺怎麼樣？』他回答我『感覺很棒。』」

另外，普萊爾坦言大谷目前正嘗試調整投球動作，以減輕左膝承受的壓力。

「我認為他正在調整自己的投球機制，讓每一顆球都能更有效率地執行。之前他的動作確實有些跑掉，也因此影響投球品質。但只要機制回到正軌，他的球威與控球效率就會提升很多，這就是我們努力的目標。」

總教練羅伯茲 （Dave Roberts）則透露，原本規劃大谷在本周末對大都會系列賽期間才進行牛棚練投，但由於大谷自認身體狀況允許，因此提前完成。

「我們一直相信，沒有人比球員更了解自己的身體。如果他覺得已經可以站上投手丘，那我們就會支持他。我們最重要的是不要勉強他，也不要操之過急。」羅伯茲表示。

此外，羅伯茲認為這代表大谷的復原又向前邁進一大步，「這是一個很大的訊號。平地傳接球、草地練習都沒有問題，手臂狀況也很好。真正的考驗是在投手丘上，沿著斜坡投球、把重心放到前腳，這才是最大的測試。」

好消息是，羅伯茲指出大谷接受注射後膝蓋狀況已有改善，因此即使暫停正式投球，仍持續進行傳接球訓練，希望維持投球手感，避免長時間停機影響調整進度。

談到大谷復出後的用球數安排，羅伯茲透露，「我認為他之前累積的投球量，還沒有因為這段休息受到太大影響，但我也不認為他復出第一場就會直接投到100球。」

至於是否需要重新循序漸進拉長投球局數，羅伯茲坦言很難有標準答案，「最簡單的答案就是，每位投手的狀況都不一樣。」

大谷的左膝不適最早出現在6月12日對海盜的比賽，疼痛主要影響投球動作，打擊幾乎沒有受到影響，直到7月11日原定登板前才被球隊取消先發。

道奇原本希望，經過明星賽期間接受玻尿酸注射治療，加上休兵4天後，大谷能順利恢復固定輪值。不過他在平地傳接球時仍感到膝蓋不適，因此球隊決定暫時將他移出輪值，且未設定明確復出時間。

本季大谷雖因投球局數不足，尚未具備防禦率王資格，但仍繳出8勝2敗、防禦率1.79的頂尖成績，是大聯盟表現最出色的先發投手之一。

不過，自從左膝開始出現不適後，大谷近24.2局失掉14分（其中12分自責），表現略有下滑。道奇教練團認為，膝蓋傷勢確實影響了他的投球機制。

儘管投球進度放緩，大谷在打擊端依舊維持明星級表現。截至今天對費城人的比賽前，他本季已出賽356打數，繳出2成87打擊率、3成94上壘率，累積102支安打、22支全壘打、60分打點。