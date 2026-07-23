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MLB／洋基左右護法終於同時健康還同天先發！弗里德：遲到總比不到好

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊塞揚右投柯爾（Gerrit Cole）、「炸雞哥」弗里德（Max Fried）。
洋基隊塞揚右投柯爾（Gerrit Cole）、「炸雞哥」弗里德（Max Fried）。

洋基隊與海盜隊今天展開雙重賽，首戰洋基推出塞揚右投柯爾（Gerrit Cole）先發，主投7局狂飆11K，但洋基在延長賽以3：5輸球。第二戰「炸雞哥」弗里德（Max Fried）傷癒復出，5局狂飆7K且無失分，終場以2：0拿下勝利。

柯爾傷癒復出後漸入佳境，前戰面對道奇隊前6局無失分，但7局被敲2分砲吞下敗投。今天面對海盜7局狂飆11K，但挨2發全壘打掉3分，7局下洋基萊斯（Ben Rice）轟3分砲幫助柯爾逃敗，洋基最終以3：5輸球。

柯爾最近6場先發只拿下1場勝投，不過今天投球內容極佳，總共讓打者揮空21次，創下近24場先發新高，11次三振也是自2023年8月25日以來最多。柯爾同時締造隊史最多的29場單場雙位數三振，生涯24場至少投出10次三振且沒有任何保送先發，大聯盟歷史排第5。

談到目前的狀態，柯爾表示，「這肯定是好的一步，綜合各方面來看，我整年其實都投得相當不錯，但我們總是希望能持續微調，讓自己再進步一些。」

雙重賽第2戰是洋基先發左投「炸雞哥」弗里德傷癒復出，弗里德睽違2個多月再度踏上大聯盟投手丘，主投5局狂飆7K沒有失分，聯手洋基牛棚完封海盜，以2：0拿下勝利。

弗里德賽後受訪時談到重返投手丘的心情，「這是我最喜歡做的事，過去幾個月無法上場，真的非常難熬。重新站上場、替球隊爭取贏球機會，再次感受現場的能量，一切都像恢復正常一樣，我很高興能有這種感覺。」

當被問到終於和柯爾同時健康，弗里德直呼，「這是我期待已久的事，偏偏受傷讓這件事被迫延後，確實有點令人沮喪，不過遲到總比不到好。」

洋基 海盜 Gerrit Cole 弗里德

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