MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！ 敲超前3分彈

老虎隊今天客場對上小熊隊，李灝宇先發上陣，並在第2打席就開砲，睽違10場比賽再開轟，4局上轟出一發突破僵局的3分全壘打，個人本季第5轟出爐，幫助老虎隊打下4：1領先。

李灝宇今天擔任老虎隊先發二壘手、打第8棒，首打席擊出二壘滾地球出局。而小熊隊雖在1局下由鈴木誠也開砲打下1：0領先，但2局上老虎隊則有托特森（Spencer Torkelson）轟陽春砲將比數扳平。

雙方1：1平手的局面下，4局上老虎隊攻勢再起，格林（Riley Greene）敲出二壘打、托特森選到四壞球保送上壘，李灝宇在2出局後上場打擊，從小熊隊先發投手瑞伊（Colin Rea）手中轟出中外野3分全壘打，替老虎隊超前比數。

這次李灝宇本季第5發全壘打，繼美國時間7月2日對上遊騎兵之戰敲出2分砲後，睽違10場比賽再開轟，也是7月第2發全壘打，擊球初速105.9英里（約170.4 公里）、飛行距離389英尺（約118.6公尺）。