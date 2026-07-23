快訊

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

手搖飲機能造飛彈？業者出口俄國竟被當戰略武器

MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！ 敲超前3分彈

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！敲超前3分彈

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

老虎隊今天客場對上小熊隊，李灝宇先發上陣，並在第2打席就開砲，睽違10場比賽再開轟，4局上轟出一發突破僵局的3分全壘打，個人本季第5轟出爐，幫助老虎隊打下4：1領先。

李灝宇今天擔任老虎隊先發二壘手、打第8棒，首打席擊出二壘滾地球出局。而小熊隊雖在1局下由鈴木誠也開砲打下1：0領先，但2局上老虎隊則有托特森（Spencer Torkelson）轟陽春砲將比數扳平。

雙方1：1平手的局面下，4局上老虎隊攻勢再起，格林（Riley Greene）敲出二壘打、托特森選到四壞球保送上壘，李灝宇在2出局後上場打擊，從小熊隊先發投手瑞伊（Colin Rea）手中轟出中外野3分全壘打，替老虎隊超前比數。

這次李灝宇本季第5發全壘打，繼美國時間7月2日對上遊騎兵之戰敲出2分砲後，睽違10場比賽再開轟，也是7月第2發全壘打，擊球初速105.9英里（約170.4 公里）、飛行距離389英尺（約118.6公尺）。

小熊 老虎 小熊隊 李灝宇

延伸閱讀

MLB／李灝宇對小熊右投夯超前3分砲！連7戰安打破生涯新高

MLB／李灝宇代打敲安連5場有安打 老虎系列賽旗開得勝

MLB／李灝宇連6場敲安平生涯新高 移防游擊抓到1出局數

MLB／鈴木誠也近況出色第16轟出爐 球評盛讚「力量很驚人」

相關新聞

MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！ 敲超前3分彈

老虎隊今天客場對上小熊隊，李灝宇先發上陣，並在第2打席就開砲，睽違10場比賽再開轟，4局上轟出一發突破僵局的3分全壘打，個人本季第5轟出爐，幫助老虎隊打下4：1領先。

MLB／又是鄭宗哲守住最後一球！紅襪追平隊史80年來最長15連勝

紅襪隊今天與金鶯隊進行雙重賽，台灣內野手鄭宗哲首戰先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，3打數沒有安打，但紅襪隊靠著首局灌進4分，終場以6：3勝出，追平隊史80年來最長的15連勝紀錄。

MLB／李灝宇對小熊右投夯超前3分砲！連7戰安打破生涯新高

老虎隊今天持續作客小熊隊主場，李灝宇擔任先發第8棒二壘手，4局上轟出3分砲，本季第5轟出爐，幫助球隊一舉取得4：1領先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。