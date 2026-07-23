MLB／又是鄭宗哲守住最後一球！紅襪追平隊史80年來最長15連勝

紅襪隊今天與金鶯隊進行雙重賽，台灣內野手鄭宗哲首戰先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，3打數沒有安打，但紅襪隊靠著首局灌進4分，終場以6：3勝出，追平隊史80年來最長的15連勝紀錄。

紅襪隊自本月4日對上天使隊的系列賽起，至今拉出15連勝，超狂氣勢擋不住，追平隊史在1946年締造的隊史最長連勝，雙重賽第2戰有機會同日寫下隊史新猷。而大聯盟進入擴編時代（1961後）起，出現過8次單季至少15連勝紀錄，最近一次為紅雀隊在2021年寫下的17連勝。

台灣內野手鄭宗哲也參與球隊的紀錄之夜，雙重賽首戰先發上陣，3次打擊結果分別為三振、二壘滾地球出局、右外野強勁飛球出局。

9局下紅襪隊3分領先，查普曼（Aroldis Chapman）被首名打者敲安打，鄭宗哲接著策動雙殺，2出局後阿隆索（Pete Alonso）擊出游擊滾地球，鄭宗哲轉身接球後傳一壘，抓下最後一個出局數，替球隊守住勝利。雙重賽第2場比賽則是從板凳出發。