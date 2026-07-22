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MLB／美國年輕球迷奏國歌時沒起立 遭後方大叔打頭引熱議

香港01／ 撰文／張涵
美國職棒大聯盟（MLB）7月19日舉行芝加哥小熊隊對戰明尼蘇達雙城隊的賽事，比賽期間一名年長球迷因看見另一名年輕球迷未在奏播國歌時起立，且勸籲下仍不願起立，於是一巴打向其後腦。 圖擷自社群平台「X@Brandon」
美國職棒大聯盟（MLB）7月19日舉行芝加哥小熊隊對戰明尼蘇達雙城隊的賽事，比賽期間一名年長球迷因看見另一名年輕球迷未在奏播國歌時起立，且勸籲下仍不願起立，於是一巴打向其後腦。 圖擷自社群平台「X@Brandon」

美國職棒大聯盟（MLB）7月19日舉行芝加哥小熊隊對戰明尼蘇達雙城隊的賽事，比賽期間一名年長球迷因看見另一名年輕球迷未在奏播國歌時起立，且勸籲下仍不願起立，於是一巴打向其後腦。整個過程被旁觀者錄下並上傳到社交媒體，引起不少網友熱議。

《紐約郵報》報導，MLB的比賽前按慣例播放美國國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner），當時幾乎所有球迷均有起立，唯獨一名年輕人坐著。

從網上的片段顯示，一名年長的男球迷在這名年輕球迷未在奏唱美國國歌時起立後，於是上前勸籲，但見對方依然沒有動靜，便拍打年輕男子的後腦。隨後該名年輕球迷起立，直至完成餘下的歌曲演奏。該年長球迷則向他說：「謝謝，非常感謝你，年輕人」。

相關的片段其後在網上瘋傳，引起不少人留言討論熱議。有人認為年長球迷做得太過分了，動手打人並不洽當，或構成毆打罪，還有人說：「他有權利坐下，那是他的權利。如果是我，我肯定會狠狠地扇回那個老頭耳光。」不過，也有人為年長球迷的行為辯護，認為選擇坐著是對國歌的不尊重。

有美媒事後找到該名年長球迷，他名為Robert Chavez，並表示自己是一名越戰退伍軍人，許多昔日的戰友都已在戰爭中犧牲，故此每當國歌響起，他心中都會湧現特別深刻的情緒。

Chavez透露：「在要求對方起立之前，我曾先告訴對方自己是退伍老兵，也分享不少戰場經歷，希望年輕球迷能理解國歌的意義，然而對方仍繼續坐下，才會一時情緒失控，伸手拍了對方一下。」他補充，事後兩人已很快互相道歉，化解誤會，那名年輕球迷甚至主動買了啤酒請他喝，兩人還坐下來交流彼此的想法。

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文章授權轉載自《香港01》

MLB 國歌 芝加哥

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