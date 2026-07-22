MLB／塔提斯炸裂474英尺本季最遠轟！馬查多雙響炮超越名人堂傳奇

教士今天火力全開，全場轟出4發全壘打，以8比3擊敗勇士，其中外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出一發驚人的474英尺超大號全壘打，不僅是本季大聯盟最遠的一轟，也是他近4場比賽的第3支全壘打，宣告火燙手感全面回歸。

比賽8局上，塔提斯逮中勇士後援投手瑞奇（JR Ritchie）一顆失投曲球，將球轟向左中外野最深處看台。根據Statcast數據，這發全壘打飛行距離達474英尺，正式超越勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）上個月擊出的473英尺全壘打，成為本季大聯盟最遠的一轟。

談到這發怪力全壘打，塔提斯笑說，「能夠感受到那樣的擊球，並看著球從棒子飛出去，真的太美妙了。」

事實上，這不僅是塔提斯本季第8轟，也是近4場比賽的第3轟。擊球初速111英里、揮棒速度82.2英里，同時也是他生涯第2遠的全壘打，僅次於2021年6月16日在洛磯主場擊出的477英尺全壘打。

不過塔提斯認為，這一轟更有價值，「這一支感覺更棒，另一支多少有科羅拉多高原的幫助。」

至於自己印象最深刻的一轟，塔提斯仍選擇2021年9月那支直接轟出道奇球場外的全壘打，「道奇球場那一轟更特別，因為把球打出整座球場真的太瘋狂了。」

開季一度陷入低潮的塔提斯，如今早已找回身手。自5月22日以來，他打擊率高達3成25，OPS為0.891，成為教士近兩個月最穩定的打者之一。

不僅如此，現年27歲的塔提斯一直都是大聯盟最具爆發力的打者之一。根據《Baseball Savant》數據，他的揮棒速度、強勁擊球率以及平均擊球初速都名列聯盟頂尖百分位，也再次證明他驚人的長打能力。

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也幽默表示，「既然你能把球打474英尺，為什麼不能先來一支剛好飛過全壘打牆的呢？當然，大聯盟沒有那麼簡單。」

「我們都知道塔提斯是世界上最有天賦的球員之一，但這不代表他不會陷入低潮。每個人都會經歷困境，而他成功走了出來，我認為現在的他，甚至比以前更出色。」史丹曼隨後也大讚塔提斯走出低潮的能力。

此役除了塔提斯開轟外，馬查多（Manny Machado）也單場雙響砲，本季全壘打數來到22支。梅瑞爾（Jackson Merrill）更有全壘打與2支安打進帳，這也是本季3人首度在同一場比賽同時開轟。

對馬查多而言，2026年堪稱生涯最掙扎的一季。目前他的OPS僅0.727，但此役他終於火力全開。5局上，他鎖定勇士先發投手洛佩茲（Reynaldo López）一顆失投四縫線速球，轟出左外野陽春砲，擊球初速104.8英里，飛行418英尺。

值得注意的是，馬查多的單場雙響炮也締造生涯重要里程碑，正式超越名人堂傳奇施密特（Mike Schmidt）的44場，僅落後另一位名人堂三壘手麥修斯（Eddie Mathews）的49場。獨居大聯盟史上以三壘手身分出賽最多雙響砲場次第2名。

對此，塔提斯表示這就是他們存在的價值，「這就是我們領薪水的原因，也是我們存在的價值。大家都期待我們做到這些，而這本來就是我們應該完成的工作，就這麼簡單。」

塔提斯本場最終繳出5打數3安打、3分打點、2得分的亮眼成績；馬查多則是5打數2安打、雙響砲，貢獻2分打點、2得分。

本季教士打線始終不夠穩定，截至目前為止，球隊總得分仍排名大聯盟倒數第5，團隊OPS僅.688，排名大聯盟第27，總得分415分也只排第26。但這場單場8分、4發全壘打的表現，也讓球隊看見反彈曙光。

靠著這場勝利，教士戰績提升至50勝51敗，距離國聯最後一張外卡席次僅剩2場勝差；至於國聯東區龍頭勇士則吞下敗仗，戰績來到58勝42敗。