聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／火球男米勒可能被教士交易 美媒認為洋基和水手最有機會
教士隊去年在交易截止日前換來火球男米勒（Mason Miller），如今他可能又會被交易，ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）認為洋基隊是潛在下家。
帕桑在節目上表示，米勒確實可以被交易，但教士要價肯定不低。「今日美國」記者賈登奈爾（Bob Nightengale）也建議，教士可透過交易米勒，重建薄弱的農場系統。
帕桑還指出，教士迫切需要「能立即投入大聯盟的先發投手」，可能成為推動米勒交易的關鍵。教士本季先發輪值受傷病與老將表現不佳困擾，馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、皮維塔（Nick Pivetta）和達比修有目前都無法出賽，用1年約簽下的老將布勒（Walker Buehler）、坎寧（Griffin Canning）與馬奎茲（Germán Márquez）防禦率都破5。
教士未來不太樂觀，因為農場目前被評為全大聯盟倒數第1，帕桑指出，「像水手這種本來就有深厚投手戰力的球隊，農場還有史隆（Ryan Sloan）與安德森（Kade Anderson），這兩人都是大聯盟頂尖新秀投手，已接近升上大聯盟，交易確實值得考慮。」
洋基同樣也有厚實的先發輪值，帕桑也認為洋基是合適的買家。目前洋基也在爭取捕手，帕桑認為相較洛磯隊古德曼（Hunter Goodman）或運動家隊蘭利斯（Shea Langeliers），洋基交易得到雙城隊傑佛斯（Ryan Jeffers）的可能性會更大。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。