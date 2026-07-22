MLB／火球男米勒可能被教士交易 美媒認為洋基和水手最有機會

教士隊去年在交易截止日前換來火球男米勒（Mason Miller），如今他可能又會被交易，ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）認為洋基隊是潛在下家。

帕桑在節目上表示，米勒確實可以被交易，但教士要價肯定不低。「今日美國」記者賈登奈爾（Bob Nightengale）也建議，教士可透過交易米勒，重建薄弱的農場系統。

帕桑還指出，教士迫切需要「能立即投入大聯盟的先發投手」，可能成為推動米勒交易的關鍵。教士本季先發輪值受傷病與老將表現不佳困擾，馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、皮維塔（Nick Pivetta）和達比修有目前都無法出賽，用1年約簽下的老將布勒（Walker Buehler）、坎寧（Griffin Canning）與馬奎茲（Germán Márquez）防禦率都破5。

教士未來不太樂觀，因為農場目前被評為全大聯盟倒數第1，帕桑指出，「像水手這種本來就有深厚投手戰力的球隊，農場還有史隆（Ryan Sloan）與安德森（Kade Anderson），這兩人都是大聯盟頂尖新秀投手，已接近升上大聯盟，交易確實值得考慮。」

洋基同樣也有厚實的先發輪值，帕桑也認為洋基是合適的買家。目前洋基也在爭取捕手，帕桑認為相較洛磯隊古德曼（Hunter Goodman）或運動家隊蘭利斯（Shea Langeliers），洋基交易得到雙城隊傑佛斯（Ryan Jeffers）的可能性會更大。