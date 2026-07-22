MiLB／費仔、龍仔美職3A敲雙安 柯敬賢1A吞4K

在美國職棒小聯盟（MiLB）打拚的2位台美混血好手今天都有好手感，水手隊3A的費柴德單場雙安、1打點，小熊隊3A的龍同樣敲出雙安；道奇隊1A的柯敬賢則是吞下4次三振。

西雅圖水手隊3A今天對上亞利桑那響尾蛇隊3A，「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）先發第7棒、中外野手，全場4打數2安打，包含6局上的三壘安打，並在9局上滿壘時選到保送，賺進1分打點；水手隊靠著9局上的5分大局，以9比7逆轉勝。

芝加哥小熊隊3A的「龍仔」龍（Jonathon Long）在對亞特蘭大勇士隊3A之戰先發，擔任第2棒、左外野手，同樣繳出4打數2安打的好表現，另有1次四壞保送，2度跑回分數，幫助球隊以7比4拿下勝利。

洛杉磯道奇隊1A的柯敬賢今天先發第4棒、右外野手，面對舊金山巨人隊1A的4打數全都遭到三振，賽後打擊率下降到2成69，不過球隊仍以6比2贏球。