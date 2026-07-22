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MLB／孟西228轟追平道奇第五！總教頭大讚：未來會成為隊史傳奇

聯合新聞網／ 綜合報導
孟西的致勝2分砲讓他追平西伊，並列隊史全壘打榜第5名。 法新社。
孟西的致勝2分砲讓他追平西伊，並列隊史全壘打榜第5名。 法新社。

道奇今天靠著強打孟西（Max Muncy）4局上的致勝2分砲，加上9局下策動精彩雙殺守備，終場在雨戰中以2比1擊敗費城人。這發全壘打不僅幫助球隊贏球，也讓他追平隊史名將西伊（Ron Cey），並列道奇隊史全壘打榜第5名。

孟西此役4局上鎖定費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）首球89英里偏甜的卡特球，轟出一發中外野421英尺、擊球初速102.4英里的兩分全壘打，這是他本季第19轟、生涯效力道奇第228轟、明星賽後第2轟。追平西伊，僅次於史奈德（Duke Snider，389轟）、哈吉斯（Gil Hodges，361轟）、卡洛斯（Eric Karros，270轟）與坎帕奈拉（Roy Campanella，242轟）。

「我常說，只要能出現在這支球隊任何一項排行榜上，就代表你一定做對了什麼。對我來說，這真的意義重大。」談到自己躋身隊史排行榜，孟西表示。

此外，總教練羅伯茲（Dave Roberts）更給予高度評價。

「我和他相處的時間，比現在陣中任何球員都還久。我看過他的每一次打席，也和他聊過無數次。他是這支球隊的領袖之一，跟我一起拿過3座冠軍。未來他一定會成為道奇隊史傳奇的一部分。」

9局下，道奇終結者史考特（Tanner Scott）挑戰5出局救援，一度面臨一出局、二三壘有人的危機。費城人馬許（Brandon Marsh）擊出滾地球找上三壘的孟西，孟西先讓三壘跑者陷入夾殺，隨後費城人跑壘接連發生失誤，最終形成再見雙殺，驚險守住勝利。

對孟西而言，比起全壘打，他更滿意自己的守備表現，「那個守備對我來說，比全壘打更重要。當然，全壘打幫助我們取得領先，但我這段時間一直努力提升防守，只要能在守備端影響比賽，對我而言都更重要。我希望自己能繼續進步、變得更好。」

不僅如此，孟西也大讚惠勒的表現，「惠勒真的非常、非常出色。他的放球點幾乎離本壘板只有3英尺，而且控球非常頂尖。能從他手中敲出任何安打，都讓我們站上很好的位置。有羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發，我們也知道比賽會朝好的方向發展。」

孟西2017年遭運動家釋出後加盟道奇，如今不僅成為隊中效力最久的球員之一，也3度入選明星賽，近4個賽季OPS+從未低於117。本季至今，道奇也僅有大谷翔平的全壘打數高於孟西。

值得一提的是，道奇本季兩度對決惠勒都成功拿下勝利，也是惠勒本季至今僅有的2場敗投。兩場比賽道奇合計攻下6分，其中孟西兩戰都有全壘打演出，而羅布雷斯基更兩度成為勝投投手。

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