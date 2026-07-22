MLB／道奇教頭認為大谷沒必要衝二壘 談費城人跑壘失誤：不像瑞爾穆托會犯的錯

道奇隊二刀流巨星大谷翔平最近左膝受傷，不能投球但還能打擊。今天他在比賽中冒險衝二壘，道奇教頭羅伯茲直呼沒有必要。

3局上兩出局二壘有人時，大谷翔平敲出中外野方向安打，結果他想趁傳上二壘被抓到，隊友阿方索（Eliezer Alfonzo Jr.）慢跑回本壘，因為大谷被觸殺後，阿方索才踩到本壘，因此這分被沒收。

羅伯茲賽後受訪時談到大谷這次跑壘，「如果你問我有必要冒險嗎？我的答案是否定的，但那確實是一次非常接近的攻防。翔平敲出一壘打後嘗試衝二壘，結果等於送對手1分，因為阿方索沒能回本壘得分，所以我們沒把這次進攻執行好。」

9局下道奇陷入一出局二、三壘有人危機，先將三壘跑者夾殺出局，再抓到試圖回二壘的瑞爾穆托（J.T. Realmuto），形成另類雙殺，結束比賽。羅伯茲稱讚球員間的默契：「蒙西（Max Muncy）按基本動作處理，把跑者逼向本壘。瑞爾穆托做出不像是他會犯的跑壘判斷失誤，我們也很幸運，貝茲（Mookie Betts）送出一記非常精彩的傳球。」