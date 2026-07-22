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MLB／回應史庫柏交易傳聞 老虎主帥無奈：每到一座城市都被問

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎總教練辛區坦言目前沒有人知道史庫柏交易答案，仍要看球隊接下來的戰績發展。 美聯社。
老虎總教練辛區坦言目前沒有人知道史庫柏交易答案，仍要看球隊接下來的戰績發展。 美聯社。

老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）近期交易傳聞不斷。對此，總教練辛區（A.J. Hinch）近日受訪時再度被問及此事，雖然以幽默口吻回應，但也坦言目前沒有人知道答案，一切仍要看球隊接下來的戰績發展。

辛區接受《New York Post Sports》訪問時，一開口便幽默表示，「我很震驚這竟然是個話題，我更震驚你會問這個問題。」

「我們每到一座城市，幾乎都會有記者問我這個問題，而我的回答始終都一樣，『我不知道。』」辛區接著笑說。

辛區認為，每年交易截止日前都會出現相同情況，「大家都會看各隊戰績，然後開始討論。每個人都覺得自己有機會得到你的最佳球員，但現實是，也許你贏下一個系列賽、橫掃另一個系列賽，再贏一個系列賽，抬頭一看，你就會發現自己其實還在競爭行列。」

此外，辛區也提醒距離交易截止日還有一段時間，「8月3日就是交易截止日，每個人都知道，也早已把它圈在行事曆上。」

「距離那一天還有很長一段時間，我們還有很多比賽要打。因為5月表現太糟，我們才把自己放到現在這個處境，才會一直被問這些問題。」辛區坦言球隊現在唯一能做的，就是專注在自己能掌控的事情。

「我一直告訴球員，『控制你能控制的事，把每一場比賽打好。』至於最後會走到哪一步，就交給結果來決定。」

目前老虎戰績47勝54敗，在美聯中區排名第四，落後分區龍頭6.5場勝差，同時距離美聯外卡席次也有5場差距。若球隊能在交易截止日前持續追近季後賽門票，是否留下史庫柏，將成為老虎管理層最重要的決策之一。

史庫柏 老虎

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