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MLB／李灝宇連6場敲安平生涯新高 移防游擊抓到1出局數

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

老虎隊主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒歸隊並擔任開路先鋒，台灣好手李灝宇則是移防三壘擔任第3棒。儘管老虎以2：11遭小熊隊痛宰，但李灝宇9局上敲安，將個人連續安打場次推進到第6場，平生涯新高。

小熊首局就攻下6分大局，本季表現差勁的左投彼德森（David Peterson）還投出賽季代表作，主投6.2局0失分，8局打完小熊11：0大幅領先。

9上李灝宇擔任首名打者，率先擊出中外野方向安打，下一棒丁格勒（Dillon Dingler）扛出2分砲打破鴨蛋，儘管老虎後來攻佔滿壘，但麥金斯崔（Zach McKinstry）擊成飛球出局，老虎終場就以2：11輸球。

李灝宇第1打席滾地球遭對手美技刺殺，第2打席左外野深遠飛球遭接殺，第3打席擊出游擊方向強勁滾地球，隊友出局，第4打席敲安上壘。總計本場4打數1安打，連6場敲安平個人生涯新高，打擊率0.256，OPS值0.671。守備方面，李灝宇7局下移防游擊，8局下抓到1個出局數。

李灝宇 老虎 小熊

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