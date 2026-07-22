MLB／大谷亂衝+隊友慢跑道奇少1分 費城人「搞笑跑壘」變再見雙殺

費城人今天持續在主場迎戰道奇隊，比賽因雨延後1小時20分鐘開打，大谷翔平3局上得點圈擊出安打，因自己衝動跑壘和隊友慢跑分數遭沒收，但道奇仍靠著孟西（Max Muncy）逆轉2分砲，以2：1拿下勝利。

1局下費城人哈波擊出二壘打，波姆（Alec Bohm）再敲出適時安打，先馳得點。

3局上道奇捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）也敲二壘打，隨後大谷擊出穿越中線的強勁安打，阿方索回本壘得分，大谷趁傳上二壘。原本二壘審判定安全上壘，但費城人提出挑戰，結果不只大谷出局，還發現慢跑回本壘的阿方索在大谷遭觸殺後，才踏到本壘板，因此這1分也要被沒收。不過孟西很快在4局上敲出逆轉2分砲，幫助道奇以2：1領先。

雙方一路維持比分到9局下，費城人一出局攻佔二、三壘，打者馬許（Brandon Marsh）擊出三壘方向軟弱滾地球，三壘跑者克勞佛（Justin Crawford）在三壘前遭到夾殺，二壘往三壘跑的瑞爾穆托（J.T.Realmuto）原本已經要上三壘，卻突然回頭往二壘，讓道奇抓到第3個出局數，意外形成雙殺，結束比賽。

大谷翔平本場比賽4打數1安打，吞下2次三振，打擊率0.287，OPS0.925。