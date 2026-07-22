MLB／洋基打者拖延戰術擾亂投手引爆板凳清空：你生氣我就贏了

洋基昨天以8比5擊敗海盜，但比賽尾聲因卡波雷拉（Jose Caballero）利用投球計時器擾亂投手節奏，引發場上衝突。海盜後援投手桑塔納（Dennis Santana）賽後坦言，自己就是因為對方拖延打擊準備而感到惱火；卡波雷拉則強調，自己的做法完全符合規則。

事件發生在8局上，卡波雷拉打擊時刻意等到投球計時器剩下8秒才做好準備，讓主審克萊蒙斯（Paul Clemons）一度揮手中止投球。最終，卡波雷拉擊出1-6-3雙殺打結束該半局。

不過，桑塔納解決危機後，走向一壘方向，疑似朝卡波雷拉送飛吻，並多次朝卡波雷拉比手勢出言喊話，雙方球員與牛棚成員也隨即衝出場，形成板凳清空場面。所幸在隊友勸阻下，衝突並未進一步升級。

「如果你因此生氣，就代表我贏了。對我來說，站上打擊區就是一場心理戰，我就是想贏得這場對決。如果你沒有百分之百專注，我就占了上風。」談到自己的策略，卡波雷拉毫不避諱表示。

談到當時情況，卡波雷拉表示相當不解，「對我來說，我只是擊出雙殺打，他已經得到他想要的結果了，他應該走回自己的休息區，但他卻往錯的方向走，我真的有點驚訝。」

桑塔納則解釋，自己只是受不了卡波雷拉拖延時間，「比賽節奏就是這樣，我不習慣有人在打擊區拖這麼久，這確實讓我有點挫折。棒球比賽就應該節奏快一點，這不是針對他，只是比賽的一部分，我當下太投入比賽了。」

「這是一個很艱難的球季，我知道自己投得不好，但今天的事跟那些沒有關係。今天我投得很好，也完成了一個乾淨的半局，這就是棒球。」桑塔納補充道。

洋基昨天比賽尾聲與海盜爆發場上衝突，但卡波雷拉強調自己的做法完全符合規則。 法新社。

事實上，卡波雷拉本季多次利用投球計時器規則，等到剩下8秒才抬頭面對投手，希望藉此迫使投手違規或打亂對方節奏。他強調，這一切都在規則允許範圍內。

「他算幸運了，因為照理說應該直接被判一顆壞球。這套規則都已經實施4年了，我們所有人都應該知道。整個聯盟都知道我是誰，也知道我在打擊區會怎麼做，他們早就應該有所準備。」

卡波雷拉還透露，今年6月對藍鳥的比賽中，他曾因「故意拖延」遭到主審警告，賽後特地向聯盟詢問，最終聯盟向他與總教練布恩（Aaron Boone）確認，他的做法並未違反規則。

「這條規則已經存在4年了。如果你還不習慣，那就應該多練習。」卡波雷拉強調。

值得一提的是，布恩在《Talkin' Yanks》節目中力挺愛將，認為更多打者都應該善用這項規則，「他昨晚真的沒做什麼，我不知道桑塔納到底在做什麼。」

「對很多投手來說，這確實是很奇怪的節奏，因為很少打者會這麼做，所以容易措手不及。老實說，我認為應該有更多打者嘗試這種方式，這樣投手就不能完全掌控比賽節奏。」

主持人歐布萊恩（Jimmy O'Brien）也對此坦言，「他只是做了自己平常會做、用來干擾投手的例行動作，而投手確實被惹毛了。」

布恩認同這項說法，但認為打者同樣有權利用自己的方式打亂投手節奏，「沒錯，但投手有時候也會故意拿著球拖時間，利用投球計時器玩一些節奏上的小把戲，而且大家都認為這沒問題。」

「我也同意，如果投手想利用這種方式打亂打者節奏，可以接受；但我認為打者也應該有權維持自己的節奏，試著抵銷投手的影響。」